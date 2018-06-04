Британия выразила недовольство американскими пошлинами на сталь и алюминий

Лидеры решили обсудить этот вопрос на саммите G7 в Канаде

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила глубокое разочарование "необоснованными" американскими тарифами на сталь и алюминий в телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом. Об этом заявили в офисе британского премьера, сообщает Reuters.

Как сообщается, на Даунинг-стрит рассказали, что во время 30-минутного "конструктивного разговора" лидеры решили обсудить этот вопрос на саммите G7 в Канаде позже на этой неделе.

"Премьер-министр подняла вопрос о решении президента США применить тарифы на импорт стали и алюминия в ЕС, которые, по ее словам, были неоправданными и глубоко разочаровывают", - заявили в офисе.

Отмечается, что Мэй также подчеркнула необходимость сохранения рабочих мест, которые потенциально могут пострадать от решения США.

"Они договорились обсудить это и более широкие вопросы свободной и справедливой глобальной торговли позже на саммите G7", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки (США) для проведения переговоров относительно исключения из-под действия американских пошлин на алюминий и сталь.

Также напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон уже раскритиковал введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на сталь и алюминий из Европейского Союза.

Как известно, 1 июня 2018 года, США вводят пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.