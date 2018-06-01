Макрон розкритикував американські мита на сталь та алюміній з ЄС

Критика звучить також у Німеччині

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував запроваджені адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа мита на сталь та алюміній з Європейського Союзу (ЄС). Про це заявили у Єлисейському палаці, повідомляє Deutsche Welle.

Як зазначається, у телефонній розмові з Трампом в ніч на п'ятницю, 1 червня, Макрон назвав запроваджені США мита на сталь та алюміній з ЄС "незаконними" та "помилкою". Французький президент впевнений, що через "економічний націоналізм" постраждають усі.

Також Макрон закликав Трампа вести переговори з ЄС, Китаєм та Японією щодо посилення правил Світової організації торгівлі (СОТ).

Варто додати, що міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр також попередив про негативні наслідки мит, зазначає агенція новин AFP. На його думку, у США вони будуть "відчутними раніше та чіткіше", аніж у Євросоюзі.

Його колега, очільник німецького мінфіну Олаф Шольц також назвав рішення Вашингтона "неправильним" та "незаконним".

"Не кращий день для трансатлантичних відносин", - впевнений він.

Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня, 1 червня 2018 року, США вводять мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.