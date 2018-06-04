Британія висловила невдоволення американськими митами на сталь та алюміній

Лідери вирішили обговорити це питання на саміті G7 в Канаді
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Май висловила глибоке розчарування "необґрунтованими" американськими тарифами на сталь та алюміній у телефонній розмові з президентом Дональдом Трампом. Про це заявили в офісі британського прем’єра, повідомляє Reuters.
Як повідомляється, на Даунінг-стріт розповіли, що під час 30-хвилинної "конструктивної розмови" лідери вирішили обговорити це питання на саміті G7 в Канаді пізніше цього тижня.
"Прем'єр-міністр підняла питання про рішення президента США застосувати тарифи на імпорт сталі та алюмінію в ЄС, які, за її словами, були невиправданими та глибоко розчаровують", - заявили в офісі.
Зазначається, що Мей також підкреслила необхідність збереження робочих місць, які потенційно можуть постраждати від рішення США.
"Вони домовились обговорити це та більш широкі питання вільної та справедливої глобальної торгівлі пізніше на саміті G7", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки (США) для проведення переговорів щодо виключення з-під дії американських мит на алюміній і сталь.
Також нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон уже розкритикував запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа мита на сталь та алюміній з Європейського Союзу.
Як відомо, 1 червня 2018 року, США вводять мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.