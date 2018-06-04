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Британія висловила невдоволення американськими митами на сталь та алюміній

НовиниПолітика    04.06.2018 - 21:35
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Лідери вирішили обговорити це питання на саміті G7 в Канаді

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Май висловила глибоке розчарування "необґрунтованими" американськими тарифами на сталь та алюміній у телефонній розмові з президентом Дональдом Трампом. Про це заявили в офісі британського прем’єра, повідомляє Reuters.

Як повідомляється, на Даунінг-стріт розповіли, що під час 30-хвилинної "конструктивної розмови" лідери вирішили обговорити це питання на саміті G7 в Канаді пізніше цього тижня.

"Прем'єр-міністр підняла питання про рішення президента США застосувати тарифи на імпорт сталі та алюмінію в ЄС, які, за її словами, були невиправданими та глибоко розчаровують", - заявили в офісі.

Зазначається, що Мей також підкреслила необхідність збереження робочих місць, які потенційно можуть постраждати від рішення США.

"Вони домовились обговорити це та більш широкі питання вільної та справедливої ​​глобальної торгівлі пізніше на саміті G7", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки (США) для проведення переговорів щодо виключення з-під дії американських мит на алюміній і сталь.

Також нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон уже розкритикував запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа мита на сталь та алюміній з Європейського Союзу.

Як відомо, 1 червня 2018 року, США вводять мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.
 

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Теги публікації: Великобритания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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