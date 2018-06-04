У США відбудуться переговори про виключення України з-під дії мит на алюміній і сталь

Експорт товарів до США у першому кварталі 2018 року склав 218,9 млн доларів і зріс на 25,6 млн доларів

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки (США) для проведення переговорів щодо виключення з-під дії американських мит на алюміній і сталь. Про це повідомляє прес-служба мінекономрозвитку.

Як повідомляється, Микольська проведе зустрічі з представниками міністерства торгівлі, державного департаменту та офісу торгового представника США.

"Уряд та мінекономрозвитку приділяють значну увагу постійному діалогу між Україною та США щодо поліпшення умов та розширення можливостей доступу української продукції, включаючи металургійну, на ринок США", - йдеться в повідомленні міністерства.

Як зазначається, експорт товарів до США у першому кварталі 2018 року склав 218,9 млн доларів і зріс на 25,6 млн доларів.

Протягом останніх трьох років до США було експортовано української металопродукції на суму: у 2015 році - 119,6 млндоларів, у 2016 році - 89,7 млн доларів, у 2017 році - 175,6 млн доларів. Це плоский та сортовий прокат, трубна продукція, напівфабрикати зі сталі, відзначають у міністерстві.

Нагадаємо, що Канада звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ) через запровадження США мит на імпорт алюмінію і сталі.

Також, президент Франції Еммануель Макрон уже розкритикував запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа мита на сталь та алюміній з Європейського Союзу.

Як відомо, 1 червня 2018 року, США вводять мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.