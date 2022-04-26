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Порошенко призвал ввести санкции против РПЦ и ее главы

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Вторник 26 апреля 2022 18:51
Порошенко призвал ввести санкции против РПЦ и ее главы Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко призвал мир ввести санкции против Русской православной церкви и ее главы Владимира Гундяева (Кирилла) за участие в военных преступлениях и геноцид украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Порошенко.

"К сожалению, в ходе российско-украинской войны Русская православная церковь проявила себя как организация, которая непосредственно участвует в военных преступлениях и геноциде украинцев, вместе с путинскими политиками и военными преступниками", - заявил Порошенко.

По его словам, у нас есть все показания, журналистские расследования, доказательства о непосредственном участии РПЦ в депортации украинских граждан в Россию, принудительном размещении их на территории своих приходов и препятствовании выезду украинских граждан в третьи страны или возвращению в Украину. Это все - прямые преступления против украинцев, пытки и нарушения прав и свобод человека.

"Предстоятель РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) неоднократно публично поддерживал преступления РФ против нашего государства, публично "благословляя" агрессоров. Мы призываем мир применить санкции против РПЦ как организации - пособия терроризма и соучастника геноцида, а также против ее предстоятеля - Владимира Гундяева и других представителей руководства. Сегодня есть все основания наложить арест на имущество и счета РПЦ и ее руководства, которые находятся за пределами РФ, и предусмотреть механизм направления их для покрытия расходов восстановления Украины. И это должно быть сделано немедленно", - убежден Порошенко.

Также, по его словам, Украина должна показать пример, неукоснительно выполняя положения уже принятых законов:

  • О долге московской церкви официально, в названии сообщать о принадлежности к Москве и не обманывать людей;
  • О борьбе с коллаборационизмом и распространением месседжей врага - против конкретных священнослужителей, в том числе и высокого ранга, которые сотрудничают с агрессором или распространяют враждебную информацию;
  • О недопущении препятствий в объединении общин в Православной церкви Украины.

"И мы должны сделать все, чтобы служители русской церкви, которые оправдывают геноцид, принимают в нем участие, ответили перед судом человеческим перед тем, как их осудит Суд Божий", - резюмировал Порошенко.

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