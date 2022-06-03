Должен нести ответственность: Боррель об исключении патриарха Кирилла из санкций ЕС
Европейский союз принял шестой пакет санкций против России. Патриарх Кирилл так и не попал в список ограничений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Как отметил Боррель, запрет 90% импорта российской нефти нанесет серьезный удар по военным запасам страны-оккупанта.
Между тем отзыв патриарха Кирилла из шестого пакета является следствием единодушия относительно принятия решений странами ЕС.
"Религиозные лидеры не должны быть защищены от ответственности за поддержку путинской войны", - отметил глава дипломатии ЕС.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности шестого пакета санкций ЕС против Российской Федерации.
Согласно изданию Bloomberg, из-за позиции Венгрии, ЕС так и не удалось ввести ограничения против патриарха Кирилла.
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