Епифаний призвал Вселенского патриарха лишить престола Кирилла

Православный мир должен осудить деятельность руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла, поддерживающего войну России против Украины. В то же время его должны лишить престола.

"На Архиерейском Соборе, который состоялся на днях в Святой Софии Киевской, мы осудили эту идеологию, которая через Московский патриархат распространяется уже как еретическое учение этнофилетизма, то есть разделения Церкви по национальному признаку, который ставится превыше всего", - заявил Епифаний, добавив, что реакция на пропутинскую позицию русского церковника должна быть не только со стороны Украины.

В связи с этим Епифаний обратился к предстоятелям всех других поместных церквей мирового православия с просьбой осудить слова и действия патриарха Кирилла, "который из амвона поддерживает кровопролитную войну против Украины" и является одним из творцов идеологии "русского мира".

"Сама эта идеология подпадает под осуждение Константинопольским собором 1872 г. этнофилетизма как ереси. Соответственно, Кирилл Гундяев, как ее сотворец и пропагандист, должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не выявит плодов покаяния", - говорится в сообщении.