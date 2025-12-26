Британія встановила рекорд з експорту зброї у 2025 році

Цьогоріч Британія експортувала озброєння на рекордну суму у 22 мільярди євро. Ба більше, уряд країни заявив, що це не межа, і наступного року ця сума буде ще більшою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр Британії з оборонних закупівель Люк Поллард, якого цитує Euractiv.
За його словами, рекордні показники були досягнуті внаслідок нарощування урядами європейських країн військових витрат та розширення оборонних галузей. Це відбувається на тлі повномасштабної війни в Україні та зростання загроз безпеці.
"У 2026 році буде ще більше", - зауважив британський міністр.
Поллард розповів, що Британія "прихильна до співпраці з союзниками та оборонними підприємствами, щоб забезпечити лідерство у світовому експорті оборонної продукції".
Зазначається, що стрибок експорту цього року відбувся внаслідок двох великих оборонних угод.
Нагадаємо, український прем'єр Юлія Свириденко заявила, що наразі понад 50% озброєння у ЗСУ саме українського виробництва. За її словами, понад 75% видатків на закупівлю зброї та техніки цьогоріч пішли на закупівлю в українських виробників.
Зазначимо, заступник начальника штабу командування Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Журавльов заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що українські військові найближчим часом отримають нові зразки озброєння і техніки, включно з сучасними безпілотниками та артилерією.
Раніше радник президента з питань стратегічних галузей Олександр Камишін повідомив, що Україна вже запустила серійне виробництво балістичних ракет.
Про те, куди може дістати українська балістика, - читайте в матеріалі РБК-Україна.