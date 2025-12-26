Британія встановила рекорд з експорту зброї у 2025 році

За його словами, рекордні показники були досягнуті внаслідок нарощування урядами європейських країн військових витрат та розширення оборонних галузей. Це відбувається на тлі повномасштабної війни в Україні та зростання загроз безпеці.

"У 2026 році буде ще більше", - зауважив британський міністр.

Поллард розповів, що Британія "прихильна до співпраці з союзниками та оборонними підприємствами, щоб забезпечити лідерство у світовому експорті оборонної продукції".

Зазначається, що стрибок експорту цього року відбувся внаслідок двох великих оборонних угод.