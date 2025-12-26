RU

Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Британия установила рекорд по экспорту оружия в 2025 году

Фото: министр Британии по оборонным закупкам Люк Поллард (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В этом году Великобритания экспортировала вооружения на рекордную сумму в 22 миллиарда евро. Более того, правительство страны заявило, что это не предел, и в следующем году эта сумма будет еще больше.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр Британии по оборонным закупкам Люк Поллард, которого цитирует Euractiv.

По его словам, рекордные показатели были достигнуты в результате наращивания правительствами европейских стран военных расходов и расширения оборонных отраслей. Это происходит на фоне полномасштабной войны в Украине и роста угроз безопасности.

"В 2026 году будет еще больше", - отметил британский министр.

Поллард рассказал, что Великобритания "привержена сотрудничеству с союзниками и оборонными предприятиями, чтобы обеспечить лидерство в мировом экспорте оборонной продукции".

Отмечается, что скачок экспорта в этом году произошел в результате двух крупных оборонных соглашений.

 

Напомним, украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что сейчас более 50% вооружения в ВСУ именно украинского производства. По ее словам, более 75% расходов на закупку оружия и техники в этом году пошли на закупку у украинских производителей.

Отметим, заместитель начальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Журавлев заявил в интервью РБК-Украина, что украинские военные в ближайшее время получат новые образцы вооружения и техники, включая современные беспилотники и артиллерию.

Ранее советник президента по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин сообщил, что Украина уже запустила серийное производство баллистических ракет.

О том, куда может достать украинская баллистика, - читайте в материале РБК-Украина.

Вооруженные силы Украины