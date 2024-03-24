Британія не вірить заявам Росії про причетність України до теракту під Москвою

Що відомо про теракт

Ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". За даними росіян, внаслідок атаки загинули понад 100 осіб.

Раніше низка ЗМІ заявили про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Проте інші джерела спростовують цю інформацію.

Російські силовики заявили, що затримали чотирьох осіб, причетних до теракту. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито терористи хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна припустив, що теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою могло скоїти угрупування ІДІЛ, але Путін не визнає цього.

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