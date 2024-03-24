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Британия не верит заявлениям России о причастности Украины к теракту под Москвой

Фото: канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Британии "очень мало доверяет всему, что говорит российское правительство" относительно заявления Кремля о том, что Украина каким-то образом причастна к теракту в московском "Крокус Сити".

Об этом заявил Канцлер казначейства Британии Джереми Хант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы знаем, что они создают пропагандистскую дымовую завесу для защиты абсолютно злого вторжения в Украину. Но это не означает, что это не трагедия, когда гибнут невинные люди, когда происходят ужасные бомбардировки", - сказал Хант.

Он также добавил, что он воспринимает "то, что говорит российское правительство, с большой долей скептицизма" после того, что они видели от него за последние несколько лет.

Что известно о теракте

Вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.

Ранее ряд СМИ заявил о том, что теракт организовала группировка ИГИЛ. Однако другие источники опровергают эту информацию.

Российские силовики заявили, что задержали четырех человек, причастных к теракту. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы террористы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина предположил, что теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой могла совершить группировку ИГИЛ, но Путин этого не признает.

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