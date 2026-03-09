UA

Війна в Україні

Британія відправила винищувачі на захист ОАЕ від Ірану: міністр розкрив їхню місію

22:30 09.03.2026 Пн
2 хв
Це підготовка до ударів по Ірану, чи лише захист союзників?
aimg Марія Науменко
фото: міністр оборони Великої Британії Джон Гілі (Getty Images)

Велика Британія направила винищувачі для патрулювання повітряного простору над Об’єднаними Арабськими Еміратами на тлі ескалації конфлікту з Іраном

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що британські військові виконують оборонні повітряні місії на підтримку союзників у регіоні.

Він наголосив, що реакція Великої Британії "завжди базувалась на військових рекомендаціях".

Очільник британського оборонного відомства назвав іранський режим "руйнівною силою, яка вбила протестувальників", і закликав Тегеран відмовитися від ядерних амбіцій та повернутися до переговорів.

За словами Гілі, британські військові вже збили два безпілотники - один над Йорданією, другий над Бахрейном.

Водночас Велика Британія продовжує нарощувати свою присутність у регіоні. Третій вертоліт Wildcat прибув на Кіпр, а фахівці Королівських військово-повітряних сил розгорнуті щонайменше у п’яти країнах Близького Сходу.

Крім того, в Катарі базуються вісім британських літаків, а на Кіпрі, як зазначив міністр, Лондон має "більше літаків, ніж будь-яка інша країна".

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну військову операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран почав завдавати ударів по низці країн Близького Сходу.

Іранські атаки зачепили одразу кілька держав регіону, а під загрозою опинилися навіть території, розташовані далеко від Ірану — зокрема Кіпр. Водночас серед країн, які мають спільний кордон з Іраном, наразі не зазнали ударів Вірменія, Пакистан, Афганістан та Туркменістан.

На початку березня лідери Німеччини, Франції та Великої Британії попередили Іран, що можуть приєднатися до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран продовжить свої атаки.

Тим часом Франція посилює свою військову присутність у регіоні. Президент Емманюель Макрон оголосив про розгортання військових кораблів для супроводу контейнеровозів і нафтових танкерів поблизу Ормузької протоки - ключового маршруту світових поставок енергоносіїв.

Більше по темі:
Об'єднані Арабські ЕміратиІранБлизький Схід