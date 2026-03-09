Британия отправила истребители на защиту ОАЭ от Ирана: министр раскрыл их миссию

Великобритания направила истребители для патрулирования воздушного пространства над Объединенными Арабскими Эмиратами на фоне эскалации конфликта с Ираном
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что британские военные выполняют оборонительные воздушные миссии в поддержку союзников в регионе.
Он подчеркнул, что реакция Великобритании "всегда базировалась на военных рекомендациях".
Глава британского оборонного ведомства назвал иранский режим "разрушительной силой, которая убила протестующих", и призвал Тегеран отказаться от ядерных амбиций и вернуться к переговорам.
По словам Гили, британские военные уже сбили два беспилотника - один над Иорданией, второй над Бахрейном.
В то же время Великобритания продолжает наращивать свое присутствие в регионе. Третий вертолет Wildcat прибыл на Кипр, а специалисты Королевских военно-воздушных сил развернуты как минимум в пяти странах Ближнего Востока.
Кроме того, в Катаре базируются восемь британских самолетов, а на Кипре, как отметил министр, Лондон имеет "больше самолетов, чем любая другая страна".
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по ряду стран Ближнего Востока.
Иранские атаки затронули сразу несколько государств региона, а под угрозой оказались даже территории, расположенные далеко от Ирана — в частности, Кипр. В то же время среди стран, имеющих общую границу с Ираном, пока не подверглись ударам Армения, Пакистан, Афганистан и Туркменистан.
В начале марта лидеры Германии, Франции и Великобритании предупредили Иран, что могут присоединиться к операции США и Израиля, если Тегеран продолжит свои атаки.
Тем временем Франция усиливает свое военное присутствие в регионе. Президент Эмманюэль Макрон объявил о развертывании военных кораблей для сопровождения контейнеровозов и нефтяных танкеров вблизи Ормузского пролива - ключевого маршрута мировых поставок энергоносителей.