Британія відправила винищувачі на захист ОАЕ від Ірану: міністр розкрив їхню місію

Велика Британія направила винищувачі для патрулювання повітряного простору над Об’єднаними Арабськими Еміратами на тлі ескалації конфлікту з Іраном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що британські військові виконують оборонні повітряні місії на підтримку союзників у регіоні.

Він наголосив, що реакція Великої Британії "завжди базувалась на військових рекомендаціях".

Очільник британського оборонного відомства назвав іранський режим "руйнівною силою, яка вбила протестувальників", і закликав Тегеран відмовитися від ядерних амбіцій та повернутися до переговорів.

За словами Гілі, британські військові вже збили два безпілотники - один над Йорданією, другий над Бахрейном.

Водночас Велика Британія продовжує нарощувати свою присутність у регіоні. Третій вертоліт Wildcat прибув на Кіпр, а фахівці Королівських військово-повітряних сил розгорнуті щонайменше у п’яти країнах Близького Сходу.

Крім того, в Катарі базуються вісім британських літаків, а на Кіпрі, як зазначив міністр, Лондон має "більше літаків, ніж будь-яка інша країна".