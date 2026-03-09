ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Британия отправила истребители на защиту ОАЭ от Ирана: министр раскрыл их миссию

22:30 09.03.2026 Пн
2 мин
Это подготовка к ударам по Ирану, или только защита союзников?
aimg Мария Науменко
Британия отправила истребители на защиту ОАЭ от Ирана: министр раскрыл их миссию фото: министр обороны Великобритании Джон Гили (Getty Images)

Великобритания направила истребители для патрулирования воздушного пространства над Объединенными Арабскими Эмиратами на фоне эскалации конфликта с Ираном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Читайте также: США и Израиль получили нового союзника: ОАЭ впервые ударили по Ирану

Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что британские военные выполняют оборонительные воздушные миссии в поддержку союзников в регионе.

Он подчеркнул, что реакция Великобритании "всегда базировалась на военных рекомендациях".

Глава британского оборонного ведомства назвал иранский режим "разрушительной силой, которая убила протестующих", и призвал Тегеран отказаться от ядерных амбиций и вернуться к переговорам.

Министр обороны Великобритании Джон Гили описал иранский режим как "разрушительную силу, которая убила протестующих", и призывает его отказаться от своих ядерных амбиций и возобновить переговоры.

По словам Гили, британские военные уже сбили два беспилотника - один над Иорданией, второй над Бахрейном.

В то же время Великобритания продолжает наращивать свое присутствие в регионе. Третий вертолет Wildcat прибыл на Кипр, а специалисты Королевских военно-воздушных сил развернуты как минимум в пяти странах Ближнего Востока.

Кроме того, в Катаре базируются восемь британских самолетов, а на Кипре, как отметил министр, Лондон имеет "больше самолетов, чем любая другая страна".

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по ряду стран Ближнего Востока.

Иранские атаки затронули сразу несколько государств региона, а под угрозой оказались даже территории, расположенные далеко от Ирана — в частности, Кипр. В то же время среди стран, имеющих общую границу с Ираном, пока не подверглись ударам Армения, Пакистан, Афганистан и Туркменистан.

В начале марта лидеры Германии, Франции и Великобритании предупредили Иран, что могут присоединиться к операции США и Израиля, если Тегеран продолжит свои атаки.

Тем временем Франция усиливает свое военное присутствие в регионе. Президент Эмманюэль Макрон объявил о развертывании военных кораблей для сопровождения контейнеровозов и нефтяных танкеров вблизи Ормузского пролива - ключевого маршрута мировых поставок энергоносителей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Объединенные Арабские Эмираты Иран Ближний восток
Новости
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Аналитика
Прыжок в политику? Готовится ли Залужный к выборам и что у него с Зеленским
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Прыжок в политику? Готовится ли Залужный к выборам и что у него с Зеленским