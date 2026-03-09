Британия отправила истребители на защиту ОАЭ от Ирана: министр раскрыл их миссию

Великобритания направила истребители для патрулирования воздушного пространства над Объединенными Арабскими Эмиратами на фоне эскалации конфликта с Ираном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что британские военные выполняют оборонительные воздушные миссии в поддержку союзников в регионе.

Он подчеркнул, что реакция Великобритании "всегда базировалась на военных рекомендациях".

Глава британского оборонного ведомства назвал иранский режим "разрушительной силой, которая убила протестующих", и призвал Тегеран отказаться от ядерных амбиций и вернуться к переговорам.

По словам Гили, британские военные уже сбили два беспилотника - один над Иорданией, второй над Бахрейном.

В то же время Великобритания продолжает наращивать свое присутствие в регионе. Третий вертолет Wildcat прибыл на Кипр, а специалисты Королевских военно-воздушных сил развернуты как минимум в пяти странах Ближнего Востока.

Кроме того, в Катаре базируются восемь британских самолетов, а на Кипре, как отметил министр, Лондон имеет "больше самолетов, чем любая другая страна".