Британія відправила на Близький Схід елітних мисливців за дронами, які навчалися в Україні
Велика Британія відправила на Близький Схід елітних експертів з боротьби з безпілотниками для захисту баз від атак Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Повідомляється, що ще у вівторок, 3 березня, до регіону було направлено солдатів, які разом з українцями пройшли навчання новітнім тактикам боротьби з російськими безпілотниками. Очікується, що пізніше цього тижня буде відправлено ще більше військовослужбовців.
Серед так званих елітних військових, що навчались з українцями, є солдати 12-го полку Королівської артилерії - головного підрозділу армії Британії по боротьбі з БпЛА. Ці солдати, у свою чергу, навчали українських військових поводитися з ракетами.
Відомо, що відправлення військових на Близький Схід було здійснено на прохання "декілька" країн регіону, повідомили раніше джерела.
Йдеться про дві групи британських військових:
"Перша група - це британці, які мають досвід роботи в Україні та з українцями, і вони зможуть запропонувати спеціалізовані поради, зокрема щодо того, як вони можуть поєднувати зондування, попередження та націлювання на дрони", - повідомило джерело виданню.
Точне місце розташування бази солдатів, яких відправили, не розголошується. Вважається, що ширшого наказу про мобілізацію додаткових військ не видано, а це означає, що ті, хто вирушить у відрядження, ймовірно, замінять солдатів, які вже перебувають на території бойових дій.
Удар по британській авіабазі Акротірі на Кіпрі
The Telegraph додає, що цей захід по відправленню солдатів на Близький Схід був вжитий після того, як у неділю ввечері безпілотник Ірану вдарив по Королівських ВПС на авіабазі на Кіпрі.
Вважається, що дрон, який вдарив по Кіпру, схожий на іранський безпілотник "Шахед", який широко використовувався Тегераном для бомбардувань Ізраїлю та Близького Сходу в цілому, а також Росією проти України.
Слід зазначити, що Іспаня та Італія вирішили направити свої фрегати до Кіпру, щоб допомогти грецьким ВМС в обороні острова. Таким чином, країни долучились до протистояння на Близькому Сході.