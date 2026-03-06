Британія відправила на Близький Схід елітних мисливців за дронами, які навчалися в Україні

Велика Британія відправила на Близький Схід елітних експертів з боротьби з безпілотниками для захисту баз від атак Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Повідомляється, що ще у вівторок, 3 березня, до регіону було направлено солдатів, які разом з українцями пройшли навчання новітнім тактикам боротьби з російськими безпілотниками. Очікується, що пізніше цього тижня буде відправлено ще більше військовослужбовців.

Серед так званих елітних військових, що навчались з українцями, є солдати 12-го полку Королівської артилерії - головного підрозділу армії Британії по боротьбі з БпЛА. Ці солдати, у свою чергу, навчали українських військових поводитися з ракетами.

Відомо, що відправлення військових на Близький Схід було здійснено на прохання "декілька" країн регіону, повідомили раніше джерела.

Йдеться про дві групи британських військових:

"Перша група - це британці, які мають досвід роботи в Україні та з українцями, і вони зможуть запропонувати спеціалізовані поради, зокрема щодо того, як вони можуть поєднувати зондування, попередження та націлювання на дрони", - повідомило джерело виданню.

Точне місце розташування бази солдатів, яких відправили, не розголошується. Вважається, що ширшого наказу про мобілізацію додаткових військ не видано, а це означає, що ті, хто вирушить у відрядження, ймовірно, замінять солдатів, які вже перебувають на території бойових дій.