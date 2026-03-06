ua en ru
Британия отправила на Ближний Восток элитных охотников за дронами, которые обучались в Украине

07:30 06.03.2026 Пт
2 мин
Речь идет о солдатах 12-го полка Королевской артиллерии - главного подразделения британской армии по борьбе с беспилотниками
aimg Маловичко Юлия
Британия отправила на Ближний Восток элитных охотников за дронами, которые обучались в Украине Фото: британский солдат (Getty Images)

Великобритания отправила на Ближний Восток элитных экспертов по борьбе с беспилотниками для защиты баз от атак Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Читайте также: Fox News выдал украинские дроны за "супероружие" США в Иране

Сообщается, что еще во вторник, 3 марта, в регион были направлены солдаты, которые вместе с украинцами прошли обучение новейшим тактикам борьбы с российскими беспилотниками. Ожидается, что позже на этой неделе будет отправлено еще больше военнослужащих.

Среди так называемых элитных военных, которые учились с украинцами, есть солдаты 12-го полка Королевской артиллерии - главного подразделения армии Великобритании по борьбе с БпЛА. Эти солдаты, в свою очередь, обучали украинских военных обходится с ракетами.

Известно, что отправка военных на Ближний Восток была осуществлена по просьбе "нескольких" стран региона, сообщили ранее источники.

Речь идет о двух группах британских военных:

"Первая группа - это британцы, которые имеют опыт работы в Украине и с украинцами, и они смогут предложить специализированные советы, в частности относительно того, как они могут сочетать зондирование, предупреждение и нацеливание на дроны", - сообщил источник изданию.

Точное местоположение базы солдат, которых отправили, не разглашается. Считается, что более широкого приказа о мобилизации дополнительных войск не издано, а это означает, что те, кто отправится в командировку, вероятно, заменят солдат, которые уже находятся на территории боевых действий.

Удар по британской авиабазе Акротири на Кипре

The Telegraph добавляет, что мера по отправке военных на Ближний Восток была принята после того, как в воскресенье вечером беспилотник Ирана ударил по Королевским ВВС на авиабазе на Кипре.

Считается, что дрон, который ударил по Кипру, похож на иранский беспилотник "Шахед", который широко использовался Тегераном для бомбардировок Израиля и Ближнего Востока в целом, а также Россией против Украины.

Следует отметить, что Испания и Италия решили направить свои фрегаты на Кипр, чтобы помочь греческим ВМС в обороне острова. Таким образом, страны присоединились к противостоянию на Ближнем Востоке.

