Британія виділить Україні додаткові кошти на відновлення енергетики

Велика Британія виділить додаткові 10 млн фунтів (понад 13 млн доларів) на ремонт української енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами.
Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер перед початком засідання глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Купер наголосила, що Велика Британія та НАТО прагнуть "справедливого та тривалого миру".
Вона також повідомила, що Британія надасть ще 10 млн фунтів на підтримку ремонту енергетичної інфраструктури в Україні.
"(Російський диктатор Володимир - ред.) Путін хоче занурити Україну в темряву, і ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб знову увімкнути світло", - зазначила глава МЗС Британії.
Нагадаємо, з початку осені Росія регулярно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. За інформацією Міненерго, у країні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.
За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетичні об'єкти.
Також росіяни намагаються залишити без світла Київ та область. Так, ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.
Сьогодні, 3 грудня, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів.