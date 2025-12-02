Як в Україні вимикатимуть світло 3 грудня: "Укренерго" оприлюднило графіки
В середу, 3 грудня, в Україні продовжать діяти графіки відключень світла. Протягом доби вимикатимуть одночасно від 0,5 до 3 черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
Через масштабні обстріли енергетичних об'єктів країни в областях 3 грудня діятимуть такі обмеження:
- з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 3 черг;
- з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
"Укренерго" закликало громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.
Крім того, час та обсяг обмежено протягом доби можуть змінюватись, тому необхідно слідкувати за інформацією щодо графіків на сторінках обленерго в соцмережах.
Варто зазначити, що сьогодні, 2 грудня, у регіонах застосовуються погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промисловості.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, що графіки відключень світла – це вимушений захід, який застосовується після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах. Росіяни навіть завдають ударів по важливих для атомних електростанцій підстанціях.
Зокрема, така атака сталася в ніч на 8 листопада. Тоді у зв'язку з російськими ударами по підстанціях Україна терміново скликала раду Міжнародного агентства з атомної енергії.
Лише 28 листопада стало відомо, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС повністю відновили потужність після російських атак. На зниженій потужності все ще працює тільки один енергоблок.