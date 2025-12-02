ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Як в Україні вимикатимуть світло 3 грудня: "Укренерго" оприлюднило графіки

Україна, Вівторок 02 грудня 2025 18:02
UA EN RU
Як в Україні вимикатимуть світло 3 грудня: "Укренерго" оприлюднило графіки Фото: в Україні продовжать вимикати світло за графіками 3 грудня (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В середу, 3 грудня, в Україні продовжать діяти графіки відключень світла. Протягом доби вимикатимуть одночасно від 0,5 до 3 черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Через масштабні обстріли енергетичних об'єктів країни в областях 3 грудня діятимуть такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 3 черг;
  • з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Укренерго" закликало громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.

Крім того, час та обсяг обмежено протягом доби можуть змінюватись, тому необхідно слідкувати за інформацією щодо графіків на сторінках обленерго в соцмережах.

Варто зазначити, що сьогодні, 2 грудня, у регіонах застосовуються погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промисловості.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що графіки відключень світла – це вимушений захід, який застосовується після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах. Росіяни навіть завдають ударів по важливих для атомних електростанцій підстанціях.

Зокрема, така атака сталася в ніч на 8 листопада. Тоді у зв'язку з російськими ударами по підстанціях Україна терміново скликала раду Міжнародного агентства з атомної енергії.

Лише 28 листопада стало відомо, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС повністю відновили потужність після російських атак. На зниженій потужності все ще працює тільки один енергоблок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Зустріч Віткоффа і Путіна щодо мирного плану для України: що про це відомо
Зустріч Віткоффа і Путіна щодо мирного плану для України: що про це відомо
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить