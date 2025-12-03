Великобритания выделит Украине дополнительные средства на восстановление энергетики

Великобритания выделит дополнительные 10 млн фунтов (более 13 млн долларов) на ремонт украинской энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами.
Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер перед началом заседания глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Купер подчеркнула, что Великобритания и НАТО стремятся к "справедливому и длительному миру".
Она также сообщила, что Великобритания предоставит еще 10 млн фунтов на поддержку ремонта энергетической инфраструктуры в Украине.
"(Российский диктатор Владимир - ред.) Путин хочет погрузить Украину в темноту, и мы будем продолжать работать над тем, чтобы снова включить свет", - отметила глава МИД Великобритании.
Напомним, с начала осени Россия регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.
По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетические объекты.
Также россияне пытаются оставить без света Киев и область. Так, враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.
Сегодня, 3 декабря, в Украине продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей потребителей.