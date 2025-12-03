Великобритания выделит Украине дополнительные средства на восстановление энергетики

Удары по энергетике Украины

Напомним, с начала осени Россия регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. По информации Минэнерго, в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетические объекты.

Также россияне пытаются оставить без света Киев и область. Так, враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.

Сегодня, 3 декабря, в Украине продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей потребителей.