Британія віддає стратегічний острів Маврикію: чому Трамп називає це "дурістю"

Головне:

Чагос - архіпелаг в Індійському океані зі стратегічною військовою базою США і Британії на острові Дієго-Гарсія.

У 1970-х Британія виселила місцеве населення, щоб розмістити американську військову базу.

Маврикій десятиліттями оскаржував суверенітет над Чагосом і виграв справу в Міжнародному суді ООН.

У 2024-2025 роках Британія погодилася передати суверенітет Маврикію, але орендувати там військову базу на 99 років.

Лондон платитиме Маврикію 101 млн фунтів стверлінгів на рік за користування Дієго-Гарсія.

США занепокоєні угодою через ризик посилення впливу Китаю і Росії в регіоні.

Трамп різко розкритикував рішення Лондона, назвавши його "дурістю".

Після заяв США загострилися відносини між Вашингтоном і Лондоном, зокрема призупинені торговельні переговори.

Де знаходиться Чагос?

Чагос - це архіпелаг з понад 60 тропічних островів у Індійському океані, що розташовані приблизно посередині між Африкою та Індонезією, є частиною британської території в Індійському Океані, і відомі своїм біорізноманіттям та історією вигнання місцевого населення заради військової бази США.

На початку 1970-х років Велика Британія виселила корінне населення архіпелагу Чагос (до 2000 корінних жителів були виселені на Маврикій або Сейшельські острови), щоб США могли побудувати військово-морську базу на острові Дієго-Гарсія, що призвело до тривалих суперечок, а пізніше - рішень про передачу островів Маврикію.

Фото: військова база на Дієго-Гарсія (Getty Images)

Чому виникла суперечка?

Один із останніх залишків Британської імперії, Чагоські острови перебували під контролем Великобританії з 1814 року з рештою Маврикія, але 1965-го Великобританія вивела архіпелаг в окрему адміністративну одиницю.

Через три роки Маврикій здобув незалежність, Чагос при цьому залишився у британському володінні. 1966 року Великобританія передала острів Дієго-Гарсія в оренду США, і на ньому збудували військову базу.

2016 року оренду продовжили до 2036-го. У 2019 році Міжнародний суд ООН ухвалив, що Великобританія має передати контроль над архіпелагом Маврикію.

Маврикій оскаржував суверенітет над Чагосом.

У жовтні 2024 року Великобританія оголосила про передачу суверенітету над Чагосом Маврикію. У травні 2025 року прем'єр Великобританії Кір Стармер підписав угоду, згідно з якою Лондон платитиме Маврикію в середньому 101 млн фунтів стерлінгів на рік за експлуатацію військової бази на Дієго-Гарсія протягом 99 років.

Чому база Дієго-Гарсія така важлива?

Дієго-Гарсія є ключовою військовою базою. Вона орендується США, але функціонує як спільна база Великої Британії та США. З 1971 року доступ до неї мають лише військовослужбовці.

Уряд Великої Британії заявив, що її стратегічне розташування робить її життєво важливою для проєктування сили Великої Британії та США в Індійському океані та за його межами.

Вона описується як "унікальна спільна платформа", що забезпечує військову присутність Великої Британії та США на Близькому Сході, в Індо-Тихоокеанському регіоні та Африці.

Мапа: розташування Чагос на google maps

Стармер розповідав, що вона використовувалася для розгортання літаків з метою розгрому терористів в Іраку та Афганістані.

Більш пізні операції, розпочаті з цієї бази, включають бомбардування цілей хуситів в Ємені у 2024 і 2025 роках та доставку гуманітарної допомоги в Газу.

Чому Велика Британія погодилася повернути острови?

Маврикій і Велика Британія протягом останніх 50 років вели суперечку щодо цих островів.

У 2010 році Маврикій розпочав судовий процес проти Великої Британії, щоб оскаржити законність проголошення Британією суверенітету, включаючи проголошення морської заповідної зони навколо архіпелагу, що, на думку Маврикія, заважало чагосцям повернутися на острови.

Маврикій вимагав компенсації та репатріації колишніх мешканців.

У 2018 році суперечка дійшла до Міжнародного суду.

У 2022-му розпочалися переговори про суверенітет з Маврикієм, але через рік вони були припинені після того, як три вчені опублікували статтю, в якій стверджували, що передача островів буде "серйозним самоушкодженням".

Два роки по тому, в жовтні 2024 року, Британія погодилася передати суверенітет над островами Чагос Маврикію. Однак ця угода викликала критику з боку законодавців, а також британців, які народилися на острові Дієго-Гарсія.

На той час США заявили, що "вітають історичну угоду", висловивши похвалу лідерам обох країн за їхнє бачення.

У лютому 2025 року, напередодні підписання, чинний президент США Дональд Трамп також висловив попередню підтримку угоди, як і Канада, Австралія, Нова Зеландія та Індія.

Що передбачає угода між Британією та Маврикієм?

У травні минулого року уряд лейбористів на чолі з Кіром Стармером підписав угоду про повернення островів, що означає офіційну відмову Великої Британії від суверенітету над територією в Індійському океані.

Угода містить такі пункти:

Велика Британія передасть суверенітет над територією Маврикію і орендуватиме базу Дієго-Гарсія у маврикійського уряду протягом 99 років;

Заборонено іншим державам використовувати острови навколо Дієго-Гарсія без згоди Великобританії;

Маврикій матиме право організувати переселення чагосців на всі острови, крім Дієго-Гарсія;

Термін угоди може бути продовжений ще на 40 років, якщо обидві сторони погодяться;

Лондон платитиме Маврикію 101 млн фунтів стерлінгів на рік за користування базою на Дієго-Гарсія

Угоду мають ратифікувати як Палата громад, так і парламент Маврикія.

Коментуючи умови угоди, британський прем'єр зазначав, що в іншому випадку Лондон міг би втратити острів через юридичні претензії Маврикія на острови, що "могло б дозволити ворожим країнам створити там свої бази або проводити військові навчання".

Британський уряд заявив, що остаточна угода також стосується "помилок минулого" і демонструє "зобов'язання обох сторін підтримувати добробут" чагосців.

Чому ця угода викликає занепокоєння?

Занепокоєння щодо угоди пов'язане з тим, що майбутній уряд Маврикія може не дотримуватися її умов і дозволити Китаю, який інвестував значні кошти в Маврикій, взяти під свій контроль військову базу на Дієго-Гарсія.

Держсекретар США Марко Рубіо висловив подібні побоювання в лютому минулого року, заявивши, що "угода може становити потенційну загрозу для безпеки США".

Деякі жителі Чагосу, багато з яких після виселення з архіпелагу оселилися у Великій Британії, виступають проти угоди, мотивуючи це тим, що "з ними не консультувалися щодо її деталей".

У січні цього року проти окремих елементів угоди виступила також Палата лордів Великої Британії (верхня палата парламенту Сполученого Королівства). Вона чотири рази відхилила деталі оренди Дієго-Гарсія та оприлюднення будь-яких детальних даних про виплати Маврикію.

Напруга зростає через Гренландію?

Якщо раніше Трамп вітав угоду, то вчора, 20 січня він розкритикував її, назвавши її "актом великої дурості" та "повною слабкістю".

За його словами, рішення Великобританії поступитися архіпелагом - це нібито "одна з причин, через які він хоче взяти під контроль Гренландію" (Трамп наполягає на тому, що арктичний острів потрібен США для безпеки при можливих загрозах в Арктиці з боку Пекіна та Москви).

"Шокує те, що наш "блискучий" союзник по НАТО, Великобританія, зараз планує віддати острів Дієго-Гарсія, де знаходиться життєво важлива військова база США, Маврикію, і зробити це без жодної причини", - написав він у своїй соціальній медіаплатформі Truth Social.

На думку глави Білого дому, "немає сумнівів, що Китай та Росія помітили цей акт повної слабкості".

"Великобританія віддає надзвичайно важливу землю - це акт великої дурості, і це ще одна з дуже довгої низки причин національної безпеки, через які Гренландія має бути придбана", - додав Трамп.

Зазначимо, що на Дієго-Гарсія проживає близько 2500 військовослужбовців, в основному американських.

Як відносини між та США та Британією напружилися?

Така заява офіційного Вашингтона застала застав Лондон зненацька. Втім, Британія заявляє, що продовжуватиме реалізацію планів повернення островів Маврикію.

Уряд Британії у вівторок виступив із твердженням, що попри зауваження Трампа, все британці ще підтримують угоду, яка має на меті "забезпечити міцну правову основу для експлуатації стратегічно важливого об'єкта".

"Ця угода закріплює діяльність спільної американо-британської бази протягом поколінь. Вона містить надійні положення й США публічно схвалили її", - заявили в офісі Стармера.

У відповідь вже сьогодні міністр фінансів США Скот Бессент на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що "торговельні переговори з Великою Британією призупинені".

Він звинуватив главу британського уряду у "зраді" Америки щодо островів Чагос.

"Трамп чітко дав зрозуміти, що ми не будемо передавати нашу національну безпеку або безпеку півкулі іншим країнам. Наш партнер - Велика Британія підводить нас з базою на Дієго-Гарсія, якою ми спільно користувалися протягом багатьох років, і вони хочуть передати її Маврикію", - різко заявив Бессент.