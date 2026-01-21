Британия отдает стратегический остров Маврикию: почему Трамп называет это "глупостью"

Главное:

Чагос - архипелаг в Индийском океане со стратегической военной базой США и Британии на острове Диего-Гарсия.

В 1970-х Британия выселила местное население, чтобы разместить американскую военную базу.

Маврикий десятилетиями оспаривал суверенитет над Чагосом и выиграл дело в Международном суде ООН.

В 2024-2025 годах Британия согласилась передать суверенитет Маврикию, но арендовать там военную базу на 99 лет.

Лондон будет платить Маврикию 101 млн фунтов утверлингов в год за пользование Диего-Гарсия.

США обеспокоены соглашением из-за риска усиления влияния Китая и России в регионе.

Трамп резко раскритиковал решение Лондона, назвав его "глупостью".

После заявлений США обострились отношения между Вашингтоном и Лондоном, в частности приостановлены торговые переговоры.

Где находится Чагос?

Чагос - это архипелаг из более 60 тропических островов в Индийском океане, расположенных примерно посередине между Африкой и Индонезией, является частью британской территории в Индийском Океане, и известен своим биоразнообразием и историей изгнания местного населения ради военной базы США.

В начале 1970-х годов Великобритания выселила коренное население архипелага Чагос (до 2000 коренных жителей были выселены на Маврикий или Сейшельские острова), чтобы США могли построить военно-морскую базу на острове Диего-Гарсия, что привело к длительным спорам, а позже - решениям о передаче островов Маврикию.

Фото: военная база на Диего-Гарсия (Getty Images)

Почему возник спор?

Один из последних остатков Британской империи, Чагосские острова находились под контролем Великобритании с 1814 года с остальным Маврикием, но в 1965-м Великобритания вывела архипелаг в отдельную административную единицу.

Через три года Маврикий обрел независимость, Чагос при этом остался в британском владении. В 1966 году Великобритания передала остров Диего-Гарсия в аренду США, и на нем построили военную базу.

В 2016 году аренду продлили до 2036-го. В 2019 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания должна передать контроль над архипелагом Маврикию.

Маврикий оспаривал суверенитет над Чагосом.

В октябре 2024 года Великобритания объявила о передаче суверенитета над Чагосом Маврикию. В мае 2025 года премьер Великобритании Кир Стармер подписал соглашение, согласно которому Лондон будет платить Маврикию в среднем 101 млн фунтов стерлингов в год за эксплуатацию военной базы на Диего-Гарсия в течение 99 лет.

Почему база Диего-Гарсия так важна?

Диего-Гарсия является ключевой военной базой. Она арендуется США, но функционирует как совместная база Великобритании и США. С 1971 года доступ к ней имеют только военнослужащие.

Правительство Великобритании заявило, что ее стратегическое расположение делает ее жизненно важной для проектирования силы Великобритании и США в Индийском океане и за его пределами.

Она описывается как "уникальная совместная платформа", обеспечивающая военное присутствие Великобритании и США на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и Африке.

Карта: расположение Чагос на google maps

Стармер рассказывал, что она использовалась для развертывания самолетов с целью разгрома террористов в Ираке и Афганистане.

Более поздние операции, начатые с этой базы, включают бомбардировку целей хуситов в Йемене в 2024 и 2025 годах и доставку гуманитарной помощи в Газу.

Почему Великобритания согласилась вернуть острова?

Маврикий и Великобритания в течение последних 50 лет вели спор относительно этих островов.

В 2010 году Маврикий начал судебный процесс против Великобритании, чтобы оспорить законность провозглашения Британией суверенитета, включая провозглашение морской заповедной зоны вокруг архипелага, что, по мнению Маврикия, мешало чагосцам вернуться на острова.

Маврикий требовал компенсации и репатриации бывших жителей.

В 2018 году спор дошел до Международного суда.

В 2022-м начались переговоры о суверенитете с Маврикием, но через год они были прекращены после того, как три ученых опубликовали статью, в которой утверждали, что передача островов будет "серьезным самоповреждением".

Два года спустя, в октябре 2024 года, Британия согласилась передать суверенитет над островами Чагос Маврикию. Однако это соглашение вызвало критику со стороны законодателей, а также британцев, родившихся на острове Диего-Гарсия.

В то время США заявили, что "приветствуют историческое соглашение", выразив похвалу лидерам обеих стран за их видение.

В феврале 2025 года, накануне подписания, действующий президент США Дональд Трамп также выразил предварительную поддержку соглашения, как и Канада, Австралия, Новая Зеландия и Индия.

Что предусматривает соглашение между Британией и Маврикием?

В мае прошлого года правительство лейбористов во главе с Киром Стармером подписало соглашение о возвращении островов, что означает официальный отказ Великобритании от суверенитета над территорией в Индийском океане.

Соглашение содержит следующие пункты:

Великобритания передаст суверенитет над территорией Маврикия и будет арендовать базу Диего-Гарсия у маврикийского правительства в течение 99 лет;

Запрещено другим государствам использовать острова вокруг Диего-Гарсия без согласия Великобритании;

Маврикий будет иметь право организовать переселение чагосцев на все острова, кроме Диего-Гарсия;

Срок соглашения может быть продлен еще на 40 лет, если обе стороны согласятся;

Лондон будет платить Маврикию 101 млн фунтов стерлингов в год за пользование базой на Диего-Гарсия

Соглашение должны ратифицировать как Палата общин, так и парламент Маврикия.

Комментируя условия соглашения, британский премьер отмечал, что в противном случае Лондон мог бы потерять остров из-за юридических претензий Маврикия на острова, что "могло бы позволить враждебным странам создать там свои базы или проводить военные учения".

Британское правительство заявило, что окончательное соглашение также касается "ошибок прошлого" и демонстрирует "обязательства обеих сторон поддерживать благосостояние" чагосцев.

Почему это соглашение вызывает беспокойство?

Беспокойство по поводу соглашения связано с тем, что будущее правительство Маврикия может не соблюдать его условия и позволить Китаю, который инвестировал значительные средства в Маврикий, взять под свой контроль военную базу на Диего-Гарсия.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил подобные опасения в феврале прошлого года, заявив, что "соглашение может представлять потенциальную угрозу для безопасности США".

Некоторые жители Чагоса, многие из которых после выселения с архипелага поселились в Великобритании, выступают против соглашения, мотивируя это тем, что "с ними не консультировались по его деталям".

В январе этого года против отдельных элементов соглашения выступила также Палата лордов Великобритании (верхняя палата парламента Соединенного Королевства). Она четыре раза отклонила детали аренды Диего-Гарсия и обнародование любых детальных данных о выплатах Маврикию.

Напряжение растет из-за Гренландии?

Если раньше Трамп приветствовал соглашение, то вчера, 20 января он раскритиковал его, назвав его "актом большой глупости" и "полной слабостью".

По его словам, решение Великобритании уступить архипелаг - это якобы "одна из причин, по которым он хочет взять под контроль Гренландию" (Трамп настаивает на том, что арктический остров нужен США для безопасности при возможных угрозах в Арктике со стороны Пекина и Москвы).

"Шокирует то, что наш "блестящий" союзник по НАТО, Великобритания, сейчас планирует отдать остров Диего-Гарсия, где находится жизненно важная военная база США, Маврикию, и сделать это без всякой причины", - написал он в своей социальной медиаплатформе Truth Social.

По мнению главы Белого дома, "нет сомнений, что Китай и Россия заметили этот акт полной слабости".

"Великобритания отдает чрезвычайно важную землю - это акт большой глупости, и это еще одна из очень длинного ряда причин национальной безопасности, по которым Гренландия должна быть приобретена", - добавил Трамп.

Отметим, что на Диего-Гарсия проживает около 2500 военнослужащих, в основном американских.

Как отношения между США и Британией напряглись?

Такое заявление официального Вашингтона застало застав Лондон врасплох. Впрочем, Британия заявляет, что будет продолжать реализацию планов возвращения островов Маврикия.

Правительство Британии во вторник выступило с утверждением, что несмотря на замечания Трампа, все британцы еще поддерживают соглашение, которое имеет целью "обеспечить прочную правовую основу для эксплуатации стратегически важного объекта".

"Это соглашение закрепляет деятельность совместной американо-британской базы на протяжении поколений. Оно содержит надежные положения и США публично одобрили его", - заявили в офисе Стармера.

В ответ уже сегодня министр финансов США Скотт Бессент на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что "торговые переговоры с Великобританией приостановлены".

Он обвинил главу британского правительства в "предательстве" Америки по островам Чагос.

"Трамп четко дал понять, что мы не будем передавать нашу национальную безопасность или безопасность полушария другим странам. Наш партнер - Великобритания подводит нас с базой на Диего-Гарсия, которой мы совместно пользовались в течение многих лет, и они хотят передать ее Маврикию", - резко заявил Бессент.