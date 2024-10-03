Британія віддасть Маврикію важливі острови в Індійському океані, але є нюанс

Велика Британія передасть Маврикію суверенітет над архіпелагом Чагос в Індійському океані. Британській уряд анонсував це рішення 3 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Зазначається, що угоду було досягнуто після багаторічних переговорів, і вона передбачає історичну передачу Великою Британією Маврикію островів Чагос. До них також входять тропічний атол Дієго-Гарсія, який використовується урядом США як військова база для своїх кораблів і літаків дальньої бомбардувальної авіації.

Відомо, що американсько-британська база залишиться на острові Дієго-Гарсія. Саме це є ключовим фактором, який дозволяє укладення угоди в умовах зростаючого геополітичного суперництва в регіоні між західними країнами, Індією і Китаєм. Однак угода все ще підлягає остаточному узгодженню.

"Це визначальний момент у наших відносинах і демонстрація нашої незмінної відданості мирному вирішенню суперечок і верховенству права", - сказано у заяві прем'єр-міністра Великобританії Кейра Стармера і прем'єр-міністра Маврикія Правінд Югнаута.

Вони також заявили, що зобов'язуються "забезпечити довгострокове, безпечне та ефективне функціонування існуючої бази на острові Дієго-Гарсія, яка відіграє життєво важливу роль у регіональній та глобальній безпеці".

Що відомо про архіпелаг Чагос

Архіпелаг Чагос - це група з понад 60 невеликих островів у центральній частині Індійського океану, на південний схід від Мальдів. Він має важливе геостратегічне значення через своє розташування на перехресті ключових морських шляхів.

Основні факти про архіпелаг:

Британська колоніальна історія : Чагос є частиною Британської території в Індійському океані (BIOT). Архіпелаг був відірваний від Маврикія в 1965 році, коли Велика Британія створила BIOT. Це рішення було спірним, оскільки Маврикій досі вважає Чагос своєю територією.

: Чагос є частиною Британської території в Індійському океані (BIOT). Архіпелаг був відірваний від Маврикія в 1965 році, коли Велика Британія створила BIOT. Це рішення було спірним, оскільки Маврикій досі вважає Чагос своєю територією. Військова база : Найбільший острів архіпелагу - Дієго-Гарсія - є домом для великої військової бази США та Великої Британії. Ця база використовується для розвідки, підтримки військових операцій у регіонах Близького Сходу та Азії, а також для проведення місій у випадку конфліктів.

: Найбільший острів архіпелагу - Дієго-Гарсія - є домом для великої військової бази США та Великої Британії. Ця база використовується для розвідки, підтримки військових операцій у регіонах Близького Сходу та Азії, а також для проведення місій у випадку конфліктів. Виселення місцевого населення : В 1960-х і 1970-х роках місцеві жителі архіпелагу, відомі як чагосці, були переселені, щоб звільнити місце для будівництва військової бази. Вони були переміщені на Маврикій, Сейшели та інші країни, що спричинило багаторічні судові процеси за право на повернення.

: В 1960-х і 1970-х роках місцеві жителі архіпелагу, відомі як чагосці, були переселені, щоб звільнити місце для будівництва військової бази. Вони були переміщені на Маврикій, Сейшели та інші країни, що спричинило багаторічні судові процеси за право на повернення. Міжнародний конфлікт: Маврикій продовжував вимагати повернення Чагосу, стверджуючи, що територія була незаконно відірвана від країни під час деколонізації. У 2019 році Міжнародний суд ООН ухвалив, що Велика Британія повинна повернути архіпелаг Маврикію, але британська влада відмовляється виконати це рішення.

Таким чином, архіпелаг Чагос є не лише стратегічним військовим пунктом, а й об'єктом тривалого міжнародного конфлікту та боротьби за права місцевого населення.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрівся із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Під час зустрічі він анонсував новий старт у відносинах із ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.