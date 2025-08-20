ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Британія вдарила по криптомережах і схемах обходу санкцій РФ

Середа 20 серпня 2025 17:38
UA EN RU
Британія вдарила по криптомережах і схемах обходу санкцій РФ Фото: Британія вдарила санкціями по криптомережах і схемах обходу санкцій РФ (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій на тлі посилення міжнародних зусиль для досягнення "справедливого і тривалого миру" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії.

За даними Лондона, через тиск обмежень Росія переорієнтувалася на фінсектор Киргизстану та непрозорі криптомережі, зокрема використання токена A7A5, який за чотири місяці провів операції на 9,3 млрд доларів на спеціалізованій біржі.

Під санкції потрапили киргизький "Капітал Банк" та його директор Кантемір Чалбаєв, які, за твердженням уряду Британії, використовуються для оплати військових товарів для РФ. Обмеження також запроваджені проти криптобірж Grinex і Meer - інфраструктури, що стоїть за згаданим рублевим токеном.

Додатково до переліку внесені GRINEX LLC, CJSC TENGRICOIN, OLD VECTOR LLC, Леонід Шумаков, Жанышбек уулу Назарбек та Altair Holding SA.

"Ці заходи посилюють тиск на російського диктатора Володимира Путіна у критичний момент і перекривають нелегальні канали, якими наповнюють його військову скарбницю. Разом із союзниками ми й надалі підтримуватимемо очолювані США зусилля, щоб припинити цю незаконну війну і забезпечити справедливий мир", - заявив міністр із питань санкцій Стівен Дауті.

В уряді підкреслили, що тиск на "воєнну машину" Росії підсилює зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вбивств в Україні та примушення Москви до змістовних переговорів, а також є кроком для зміцнення безпеки Великої Британії.

У Лондоні заявили, що готові і надалі посилювати тиск та зміцнювати режим обмежень, "закриваючи мережі" фінансування війни, де б вони не діяли.

Оголошення нових санкцій проти РФ відбулося після зустрічі цього тижня у Вашингтоні за участю прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера , європейських лідерів, президента України Володимира Зеленського та Трампа.

Зустріч Зеленського і Путіна

15 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. А вже 18 серпня Трамп прийняв у Білому домі Зеленського разом з європейськими лідерами.

Після цих перемовин американський президент зателефонував Путіну, щоб узгодити контакт із Зеленським.

Москва наполягає на такій послідовності: спершу двостороння розмова, а потім тристороння за участі Трампа.

Швейцарія заявила про готовність прийняти саміт, Австрія також висловила готовність стати майданчиком для переговорів Зеленського й Путіна.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сумнівається, що російський лідер наважиться на зустріч із Зеленським.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Киргизия
Новини
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"