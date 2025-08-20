ua en ru
Британия ударила санкциями по криптосетям и схемам обхода санкций РФ

Среда 20 августа 2025 17:38
Британия ударила санкциями по криптосетям и схемам обхода санкций РФ Фото: Британия ударила санкциями по криптосетям и схемам обхода санкций РФ (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания объявила о новом пакете санкций на фоне усиления международных усилий для достижения "справедливого и прочного мира" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

По данным Лондона, из-за давления ограничений Россия переориентировалась на финсектор Кыргызстана и непрозрачные криптосети, в частности использование токена A7A5, который за четыре месяца провел операции на 9,3 млрд долларов на специализированной бирже.

Под санкции попали киргизский "Капитал Банк" и его директор Кантемир Чалбаев, которые, по утверждению правительства Великобритании, используются для оплаты военных товаров для РФ. Ограничения также введены против криптобирж Grinex и Meer - инфраструктуры, стоящей за упомянутым рублевым токеном.

Дополнительно в перечень внесены GRINEX LLC, CJSC TENGRICOIN, OLD VECTOR LLC, Леонид Шумаков, Жанышбек уулу Назарбек и Altair Holding SA.

"Эти меры усиливают давление на российского диктатора Владимира Путина в критический момент и перекрывают нелегальные каналы, которыми наполняют его военную казну. Вместе с союзниками мы и в дальнейшем будем поддерживать возглавляемые США усилия, чтобы прекратить эту незаконную войну и обеспечить справедливый мир", - заявил министр по вопросам санкций Стивен Даути.

В правительстве подчеркнули, что давление на "военную машину" России усиливает усилия президента США Дональда Трампа по прекращению убийств в Украине и принуждению Москвы к содержательным переговорам, а также является шагом для укрепления безопасности Великобритании.

В Лондоне заявили, что готовы и в дальнейшем усиливать давление и укреплять режим ограничений, "закрывая сети" финансирования войны, где бы они ни действовали.

Объявление новых санкций против РФ состоялось после встречи на этой неделе в Вашингтоне с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, европейских лидеров, президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.

15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. А уже 18 августа Трамп принял в Белом доме Зеленского вместе с европейскими лидерами.

После этих переговоров американский президент позвонил Путину, чтобы согласовать контакт с Зеленским.

Москва настаивает на такой последовательности: сначала двусторонний разговор, а затем трехсторонний с участием Трампа.

Швейцария заявила о готовности принять саммит, Австрия также выразила готовность стать площадкой для переговоров Зеленского и Путина.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что российский лидер решится на встречу с Зеленским.

