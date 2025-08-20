Британия ударила санкциями по криптосетям и схемам обхода санкций РФ

Великобритания объявила о новом пакете санкций на фоне усиления международных усилий для достижения "справедливого и прочного мира" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

По данным Лондона, из-за давления ограничений Россия переориентировалась на финсектор Кыргызстана и непрозрачные криптосети, в частности использование токена A7A5, который за четыре месяца провел операции на 9,3 млрд долларов на специализированной бирже.

Под санкции попали киргизский "Капитал Банк" и его директор Кантемир Чалбаев, которые, по утверждению правительства Великобритании, используются для оплаты военных товаров для РФ. Ограничения также введены против криптобирж Grinex и Meer - инфраструктуры, стоящей за упомянутым рублевым токеном.

Дополнительно в перечень внесены GRINEX LLC, CJSC TENGRICOIN, OLD VECTOR LLC, Леонид Шумаков, Жанышбек уулу Назарбек и Altair Holding SA.

"Эти меры усиливают давление на российского диктатора Владимира Путина в критический момент и перекрывают нелегальные каналы, которыми наполняют его военную казну. Вместе с союзниками мы и в дальнейшем будем поддерживать возглавляемые США усилия, чтобы прекратить эту незаконную войну и обеспечить справедливый мир", - заявил министр по вопросам санкций Стивен Даути.

В правительстве подчеркнули, что давление на "военную машину" России усиливает усилия президента США Дональда Трампа по прекращению убийств в Украине и принуждению Москвы к содержательным переговорам, а также является шагом для укрепления безопасности Великобритании.

В Лондоне заявили, что готовы и в дальнейшем усиливать давление и укреплять режим ограничений, "закрывая сети" финансирования войны, где бы они ни действовали.

Объявление новых санкций против РФ состоялось после встречи на этой неделе в Вашингтоне с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, европейских лидеров, президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.