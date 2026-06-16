Британія уклала ядерну угоду з Україною та розширила санкції проти Росії

Нові санкції

Новий британський пакет заходів спрямований насамперед проти тіньового флоту Росії - одразу після першого перехоплення санкційного танкера британськими силами у вихідні.

Під обмеження потрапляють також фінансові мережі, що використовуються для обходу санкцій і постачання зброї для армії РФ.

Окремим елементом пакета стало ембарго на низку суден, що перевозять санкційний російський скраплений природний газ.

Ядерна угода з Україною

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський домовилися про постачання збагаченого урану для українського ядерного оператора "Енергоатом" - на наступні два роки. Угоду реалізує британська компанія Urenco за підтримки 210 мільйонів фунтів від UK Export Finance.

"Агресія Росії загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи. Саме тому Британія посилює тиск - перекриває доходи, що живлять війну Путіна, і забезпечує Україну енергією на зими попереду", - заявив прем'єр.

G7 і Україна

Перша сесія саміту G7 присвячена миру та безпеці для України і Європи. За словами офіційних осіб, Стармер закликатиме лідерів G7 спільно зробити більше для забезпечення справедливого і тривалого миру для України.