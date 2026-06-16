Британія уклала ядерну угоду з Україною та розширила санкції проти Росії

На саміті G7 Британія оголосила нові санкції проти Росії та уклала ядерну угоду з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Нові санкції
Новий британський пакет заходів спрямований насамперед проти тіньового флоту Росії - одразу після першого перехоплення санкційного танкера британськими силами у вихідні.
Під обмеження потрапляють також фінансові мережі, що використовуються для обходу санкцій і постачання зброї для армії РФ.
Окремим елементом пакета стало ембарго на низку суден, що перевозять санкційний російський скраплений природний газ.
Ядерна угода з Україною
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський домовилися про постачання збагаченого урану для українського ядерного оператора "Енергоатом" - на наступні два роки. Угоду реалізує британська компанія Urenco за підтримки 210 мільйонів фунтів від UK Export Finance.
"Агресія Росії загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи. Саме тому Британія посилює тиск - перекриває доходи, що живлять війну Путіна, і забезпечує Україну енергією на зими попереду", - заявив прем'єр.
G7 і Україна
Перша сесія саміту G7 присвячена миру та безпеці для України і Європи. За словами офіційних осіб, Стармер закликатиме лідерів G7 спільно зробити більше для забезпечення справедливого і тривалого миру для України.
У вихідні британські військові уперше перехопили санкційний танкер РФ в Ла-Манші. 10 червня українські сили атакували танкер WEST Horizon у Чорному морі судно втратило хід через пошкодження рушійної групи.
Тиск посилюється і з інших боків. Індія скасувала сертифікацію понад 200 суден тіньового флоту за три роки, ускладнюючи їхній доступ до портів. А міжнародне розслідування встановило: з весни 2025 року на борту танкерів з'являлися бойовики "Вагнера" - щоб не дати Заходу силою зупиняти судна.