Великобритания заключила ядерное соглашение с Украиной и расширила санкции против России

Новые санкции

Новый британский пакет мер направлен прежде всего против теневого флота России - сразу после первого перехвата санкционного танкера британскими силами в выходные.

Под ограничения попадают также финансовые сети, используемые для обхода санкций и поставок оружия для армии РФ.

Отдельным элементом пакета стало эмбарго на ряд судов, перевозящих санкционный российский сжиженный природный газ.

Ядерное соглашение с Украиной

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский договорились о поставках обогащенного урана для украинского ядерного оператора "Энергоатом" на следующие два года. Соглашение реализует британская компания Urenco при поддержке 210 миллионов фунтов от UK Export Finance.

"Агрессия России угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому Великобритания усиливает давление - перекрывает доходы, питающие войну Путина, и обеспечивает Украину энергией на предстоящие зимы", - заявил премьер.

G7 и Украина

Первая сессия саммита G7 посвящена миру и безопасности для Украины и Европы. По словам официальных лиц, Стармер будет призывать лидеров G7 совместно сделать больше для обеспечения справедливого и прочного мира для Украины.