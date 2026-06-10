Індія обіцяє перекрити лазівки для танкерів "тіньового флоту", які обходять санкції
Нью-Делі посилить контроль над суднами, залученими до обходу міжнародних торговельних санкцій, скасувавши сертифікацію понад 200 танкерів та інших суден за останні три роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Перевіряти танкери буде Індійський орган сертифікації безпеки суден Indian Register of Shipping (IRClass), що входить до провідних світових сертифікаторів.
Виключення з його переліку, ймовірно, ускладнить для судна отримання страхування і потенційний доступ до портів.
Згідно з даними з 2023 року, IRClass, що базується в Мумбаї, виключив зі свого реєстру 235 суден, більшість із яких склали нафтові танкери та кілька газовозів, повідомив очільник організації Арун Шарма.
За його словами, раніше в реєстрі було кілька суден, які потрапили під західні санкції, але тепер IRClass має "дуже комплексну" санкційну політику.
"Приблизно з 2023 року ми не беремо жодних суден, які мають будь-які санкції - чи то санкції США, Європи або Великої Британії", - заявив Шарма, маючи на увазі західні санкції проти РФ та Ірану, які ввели через війну та ядерну програму Тегерану.
Співпраця Індії та РФ
Як відомо, Індія залишається одним із найбільших покупців російської нафти після початку повномасштабної війни РФ проти України. Однак останнім часом Нью-Делі дедалі обережніше ставиться до угод, які можуть порушувати західні санкції.
Зокрема, країна відмовилася від закупівлі російського СПГ із проєктів, що перебувають під американськими обмеженнями.
Раніше індійська влада також посилювала вимоги до танкерів, які заходять до її портів, а частина суден із російською нафтою вже стикалася з обмеженнями через відсутність належної сертифікації.