Британія та Німеччині підписали історичний договір про дружбу: що він передбачає

Великобританія та Німеччина підписали широкомасштабний договір про дружбу, який посилить зв'язки обидвох країн в низці сфер, у тому ж числі й оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як відзначили у берлінському аналітичному центрі SWP, договір є ознакою нормалізації німецько-британських відносин після Brexit, а також ознакою того, що Лондон став ще важливішим партнером у сфері безпеки через "трансатлантичну невизначеність".

Reuters пояснює, що Німеччина вже має подібні договори й з іншими країнами, наприклад, Францією.

Зокрема, за словами неназваного чиновника, "у світлі російської агресії проти України, є надзвичайно важливим "пункт щодо взаємної допомоги".

Що передбачає договір

Лондон та Берлін зобов'язались "проводити спільні експортні кампанії" з метою залучення замовлень з інших країн на обладнання, яке вони виробляють разом, наприклад, винищувачів Typhoon Eurofighter й бронетранспортера Boxer.

Окремо варто додати, що, як писали ЗМІ, Берлін та Німеччина зобов'яжуться впродовж наступного десятиліття спільно реалізувати програму зі створення нового далекобійного ракетного комплексу Deep Precision Strike.

Окремім оборони, договір включає угоду щодо розвитку нового прямого залізничного сполучення між двома країнами та спільну боротьбу з нелегальною міграцією.

"Німеччина зобов'язалася заборонити сприяння нелегальній міграції до Великої Британії, змінивши законодавство до кінця року", - пише Reuters.