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Британия и Германии подписали широкомасштабный договор о дружбе: что он предусматривает

Четверг 17 июля 2025 15:23
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Британия и Германии подписали широкомасштабный договор о дружбе: что он предусматривает Иллюстративное фото: Британия и Германии подписали широкомасштабный договор о дружбе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания и Германия подписали широкомасштабный договор о дружбе, который усилит связи обеих стран в ряде сфер, в том же числе и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметили в берлинском аналитическом центре SWP, договор является признаком нормализации германо-британских отношений после Brexit, а также признаком того, что Лондон стал еще более важным партнером в сфере безопасности из-за "трансатлантической неопределенности".

Reuters объясняет, что Германия уже имеет подобные договоры и с другими странами, например, Францией.

В частности, по словам неназванного чиновника, "в свете российской агрессии против Украины, является чрезвычайно важным "пункт о взаимной помощи".

Что предусматривает договор

Лондон и Берлин обязались "проводить совместные экспортные кампании" с целью привлечения заказов из других стран на оборудование, которое они производят вместе, например, истребителей Typhoon Eurofighter и бронетранспортера Boxer.

Отдельно стоит добавить, что, как писали СМИ, Берлин и Германия обязуются в течение следующего десятилетия совместно реализовать программу по созданию нового дальнобойного ракетного комплекса Deep Precision Strike.

Отдельной обороны, договор включает соглашение по развитию нового прямого железнодорожного сообщения между двумя странами и совместную борьбу с нелегальной миграцией.

"Германия обязалась запретить содействие нелегальной миграции в Великобританию, изменив законодательство до конца года", - пишет Reuters.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в начале июня глава британского правительства Кир Стармер анонсировал масштабную военную модернизацию в ответ на рост глобальной угрозы.

Тем временем Германия рассматривает возможность приобрести у Соединенных Штатов Америки (США) системы Typhon, которые способны запускать ракеты на дальность около 2 тысяч километров.

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