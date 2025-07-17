Британія та Німеччина підпишуть угоду про взаємний захист від нападу, - Bloomberg

Велика Британія та Німеччина підпишуть угоду про зобов'язання надавати взаємну допомогу в разі збройного нападу одне на одного, а також спільну протидію іншим потенційним загрозам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Підписання документу заплановане на четвер, 17 липня, у Лондоні прем'єр-міністром Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Передумови для підписання документа були закладені під час зустрічі Стармера з попередником Мерца, соціал-демократом Олафом Шольцем, у серпні 2024 року в Берліні. Тоді глава британського уряду охарактеризував майбутню угоду як "частину ширшого перезапуску, заснованого на новому дусі співпраці".

Лідер німецьких консерваторів Мерц публічно висловлював жаль із приводу виходу Великої Британії з ЄС і заявляв про готовність об’єднати зусилля зі Стармером для протидії таким викликам, як торговельна політика адміністрації президента США Дональда Трампа і війна Росії проти України.

Німецький лідер відвідує Лондон через тиждень після візиту президента Франції Еммануеля Макрона - першого після Brexit офіційного візиту європейського лідера до Британії, що стало сигналом потепління англо-французьких відносин.

У рамках візиту, Стармер і Мерц мають підписати угоду під час церемонії в Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні.

Оборонна компонента

Високопоставлений представник уряду ФРН повідомив Bloomberg, що зобов’язання про взаємну оборону є відповіддю на два виклики:

посилення агресивних дій з боку Росії;

посилення занепокоєння європейських союзників щодо відданості США зобов’язанням у рамках НАТО під час президентства Дональда Трампа.

Водночас, як уточнив співрозмовник на умовах конфіденційності, нова домовленість не є альтернативою принципу колективної оборони, закріпленому в статті 5 Північноатлантичного договору.

Видання також зазначило, що для Німеччини оборонна компонента є особливо важливою з огляду на те, що Велика Британія, разом із Францією, є однією з двох ядерних держав у Європі. Хоча ФРН не володіє власною ядерною зброєю, вона користується захисною "парасолькою", яку США розгорнули над європейським континентом.

Водночас, як зазначають німецькі урядовці, ядерна тематика у тексті нової угоди прямо не згадується.

Спільний ракетний комплекс

В угоді Стармер і Мерц зобов'яжуться впродовж наступного десятиліття спільно реалізувати програму зі створення нового далекобійного ракетного комплексу - так званої системи глибокого високоточкового удару (Deep Precision Strike).

Очікується, що система матиме дальність ураження понад 2000 кілометрів і сприятиме зміцненню оборонного сектору як Великої Британії, так і країн ЄС через "суттєві промислові інвестиції".

Нелегальна міграція і торгівля

Угода також передбачає заходи у сферах торгівлі, транспорту і боротьби з нелегальною міграцією, що є частиною спільних зусиль стосовно пом’якшення негативних наслідків Brexit.

Зокрема, як повідомляє офіс прем’єра Стармера, Німеччина візьме на себе зобов’язання до кінця поточного року внести зміни до законодавства про кримінальну відповідальність за сприяння незаконній міграції до Великої Британії.

Крім того, у рамках візиту лідери обговорять поточні переговори між Брюсселем і Вашингтоном щодо укладення торговельної угоди.

За інформацією з німецьких урядових джерел, Мерц закликає якнайшвидше укласти відповідну домовленість між ЄС і США та вважає нову угоду Трампа зі Стармером потенційною моделлю.

Внутрішньополітичні складнощі

Водночас, як зазначає Bloomberg, лідери двох країн можуть використати підписання нової угоди, щоб відвернути увагу від проблем на внутрішньополітичному фронті.

Стармеру останнім часом довелося здійснити низку різких змін політичного курсу, що підірвало здобуту важкою працею репутацію уряду в сфері фінансової дисципліни.

"Міжнародна арена наразі явно є для нього найкомфортнішим місцем. Ця угода символізує його прагнення відновити європейські відносини після Brexit, а також дає йому змогу тимчасово відкласти внутрішні проблеми", - зазначила викладачка порівняльної політики в британському Університеті Кіль Джемма Лумс.

Тим часом Мерц стикається з дедалі більшою роз’єднаністю у правлячій коаліції: його консервативний блок ХДС/ХСС і соціал-демократи розходяться у поглядах на цілий спектр питань - від реформ соціального забезпечення до судових призначень - і вже викликають порівняння з суперечками, що супроводжували уряд Шольца.

Інвестиційна складова

В офісі прем’єра Стармера також повідомили, що крім політичної частини, Велика Британія та Німеччина оголосять про нові комерційні інвестиції на суму понад 200 млн фунтів стерлінгів (268 млн доларів), що дозволить створити близько 600 нових робочих місць.

Зокрема, передбачається: