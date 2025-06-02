Стармер заявив, що Британія переходить у режим "бойової готовності"

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер анонсував масштабну військову модернізацію у відповідь на зростання глобальної загрози.

За його словами, уряд планує побудувати до 12 нових ударних підводних човнів та інвестувати мільярди фунтів у ядерну зброю, безпілотники та цифрові технології.

Він заявив, що збройні сили Великої Британії повинні перейти до "бойової готовності" протягом наступних кількох років.

Стармер назвав нинішню загрозу серйознішою і непередбачуваною, ніж за часів Холодної війни, вказуючи на війну в Україні, нові ядерні ризики, кібератаки та посилену російську агресію.

"Коли нам загрожують держави з потужними арміями, найкращим стримувальним фактором є демонстрація власної готовності зберігати мир, якщо потрібно, силою", - сказав він.

Військова стратегія також передбачає закупівлю до 7000 одиниць далекобійної зброї британського виробництва та створення нового кіберкомандування.

Окрім цього, понад 1,5 млрд фунтів будуть виділені на покращення житла для військових, щоб стимулювати набір і утримання особового складу армії, чисельність якої знизилася до найнижчого рівня за два століття.

Ця стратегія з’явилася на тлі посилення військової напруги через війну в Україні, зміну позиції США в Європі та загострення глобальних конфліктів. Вона має зміцнити обороноздатність країни у світі, що швидко змінюється.