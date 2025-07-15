Німеччина хоче купити у США далекобійні комплекси Typhon: у чому їх ключова особливість
Німеччина розглядає можливість придбати системи Typhon, які можуть запускати ракети на дальність близько 2 тисяч кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у ході свого візиту до Вашингтона пояснив особливість даних ракетних комплексів.
"Простіше кажучи, це наземні пускові установки, за допомогою яких можна запускати різні керовані ракети на різні відстані", - зазначив Пісторіус.
Ключова особливість американського корпусу – це можливість запускати ракети різних типів. Зазначається, що ця система озброєнь може досягати цілей на території Росії, але Пісторіус підкреслив, що вона слугуватиме виключно для стримування.
При цьому Пісторіус підкреслив, що рішення про купівлю сучасного ракетного комплексу ще не прийнято, Німеччина тільки висловила зацікавленість у цій зброї.
Також повідомляється, що Сполучені Штати наразі вивчають, чи готові вони продати та поставити Typhon.
Що відомо про Typhon
Typhon – це мобільна наземна пускова установка, призначена для пусків багатоцільових ракет Standard SM-6 та крилатих ракет Tomahawk з дальністю понад 2 тисячі км.
Зазначається, що Typhon є наземним варіантом корабельної пускової установки Mk41.
Договір із компанією Lockheed Martin на створення цих комплексів був підписаний у листопаді 2020 року після того, як був розірваний договір, згідно з яким США та Росія не повинні були випробовувати та розгортати ракети наземного базування з дальністю польоту від 500 до 5,5 тисячі км.
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