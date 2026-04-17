Британія та Франція готують місію в Ормузькій протоці, але Трамп сказав "триматись подалі"

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зазначив, що оборонна місія буде спрямована на розмінування та захист судноплавства в районі Ормузької протоки.

"Весь світ має побачити тут рішення", - повторив він слова французького президента Еммануеля Макрона.

Стармер додав, що відновлення роботи цього водного шляху має ґрунтуватися на "тривалій та реалістичній пропозиції.

"Ми маємо вжити заходів, щоб знову забезпечити вільний потік глобальної енергії та торгівлі, щоб знизити ціни для працюючих людей. Наші громадяни мають побачити повернення до миру та стабільності, і ми зробимо все від нас залежне", - наголосив британський прем'єр.

Трамп каже "триматись подалі"

Попри заяви Стармера та Макрона про військову місію з охорони судноплавства в Ормузькій протоці, Дональд Трамп відхилив будь-які пропозиції допомоги від своїх союзників по НАТО.

"Тепер, коли ситуація в Ормузькій протоці завершилася, я отримав дзвінок від НАТО з питанням, чи не потрібна нам допомога. Я сказав їм триматись подалі, хіба що вони хочуть просто заправити свої кораблі нафтою", - заявив президент США.

Трамп зазначив, що союзники по НАТО "виявилися ні на що не придатними", коли були потрібні, і назвав їх "паперовим тигром".

Блокування Ормузької протоки

Нагадаємо, на початку війни США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку. Це спровокувало масштабну кризу з нафтою у всьому світі, яка спричинила подорождання пального.

Президент США Дональд Трамп навіть закликав союзників по НАТО допомогти йому в розблокуванні Ормузької протоки, але ті йому відмовили, що викликало обурення в американського лідера і подальші заяви про вихід із НАТО.