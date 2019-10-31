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Трамп отреагировал на принятие резолюции об импичменте

Новости » Политика     31.10.2019 - 19:26
Трамп отреагировал на принятие резолюции об импичменте
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Сегодня было первое официальное голосование в рамках процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп отреагировал на утверждение резолюции о переходе к публичной фазе процесса импичмента в палате представителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Сообщается, что Трамп негативно выразился насчет первого официального голосование в рамках процедуры импичмента.

"Это величайшая охота на ведьм за всю американскую историю", - написал Трамп.

Напомним, палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая официально поддерживает начатые демократами расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата, против - 186. Отмечается, что против резолюции проголосовали все представители Республиканской партии США и двое - от Демократической. Резолюция предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому продолжать такие расследования.

Ранее сообщалось, что комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США обнародовал текст резолюции, который формализует процедуру импичмента Трампа.

Как сообщало РБК-Украина, бывший ведущий советник Трампа по делам России и Европы Тим Моррисон дает показания в Конгрессе в рамках расследования об импичменте. Показания Моррисона могут сыграть ключевую роль в расследовании.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампимпичмент
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