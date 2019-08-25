Президент США пообещал Британии "очень большую" торговую сделку после Brexit

Фото: Дональд Трамп и Борис Джонсон (Reuters)

По словам Трампа, участие Британии в ЕС тормозит развитие отношений с США

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях саммита G7 пообещал "очень большую" торговую сделку после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, американский президент в очередной раз поддержал намерение Великобритании покинуть Европейский союз и добавил, что членство в ЕС тормозило развитие отношений между Вашингтоном и Лондоном.

"В какой-то момент у них не будет препятствия - у них не будет якоря вокруг ноги, потому что это то, что у них было. Итак, у нас будут очень хорошие торговые переговоры и большие цифры", - заявил Трамп.

Также он добавил, что Соединенные Штаты планируют подписать в Британией "очень большую" торговую сделку сразу после завершения процесса Brexit.

"Мы собираемся заключить очень крупную торговую сделку - большую, чем когда-либо с Британией", - отметил президент США.

Со своей стороны глава британского правительства Джонсон заявил, что торговые переговоры с США будут жесткими, но на американском рынке есть огромные возможности для бизнеса Британии.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Лондон стремительно продвигаются к заключению двустороннего торгового соглашения, которое будет "фантастическим и большим". Тогда же Трамп анонсировал переговоры с британским премьером.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты поддержат выход Британии из Европейского союза (Brexit) даже без соглашения с ЕС.