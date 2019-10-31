ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британія і США могли б домогтися більшого без угоди про Brexit, - Трамп

Новини » В світі     31.10.2019 - 21:40
Британія і США могли б домогтися більшого без угоди про Brexit, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

За його словами, угода про Brexit обмежує можливість вести торгівлю

Президент США Дональд Трамп розкритикував угоду прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона щодо виходу країни з Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За словами Трампа, угода обмежує можливості США вести майбутню торгівлю з Великобританією.

Виступаючи перед журналістами, він сказав, що без угоди дві країни "могли б зробити набагато більше", ніж зараз.

Нагадаємо, в серпні, під час зустрічі з Джонсоном на полях саміту G7, Трамп пообіцяв Великобританії "дуже велику" торгову угоду після Brexit.

"Ми збираємося укласти дуже велику торговельну угоду - більшу, ніж коли-небудь з Британією", - зазначив президент США.

Джонсон заявив, що торговельні переговори з США будуть жорсткими, але зазначив, що на американському ринку є величезні можливості для бізнесу Британії.

Зазначимо, Джонсон неодноразово наполягав на виході Британії з ЄС 31 жовтня - з угодою або без неї, але 19 жовтня відправив до Брюсселя два листи з проханням відстрочити Brexit. У першому він попросив відстрочку, але не підписав його, а в другому назвав відстрочення виходу з ЄС помилкою.

Також РБК-Україна писало, що 28 жовтня ЄС погодився продовжити строк дії Brexit до 31 січня 2020 року. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що Великобританія може вийти з ЄС до цього терміну, якщо угода про вихід буде схвалена парламентом. Також він зазначив, що це буде остання відстрочка.

Трамп відреагував на ухвалення резолюції щодо імпічменту Палата представників США ухвалила резолюцію на підтримку імпічменту Трампа
Новини України Дональд ТрампBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся