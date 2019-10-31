Британія і США могли б домогтися більшого без угоди про Brexit, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

За його словами, угода про Brexit обмежує можливість вести торгівлю

Президент США Дональд Трамп розкритикував угоду прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона щодо виходу країни з Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За словами Трампа, угода обмежує можливості США вести майбутню торгівлю з Великобританією.

Виступаючи перед журналістами, він сказав, що без угоди дві країни "могли б зробити набагато більше", ніж зараз.

Нагадаємо, в серпні, під час зустрічі з Джонсоном на полях саміту G7, Трамп пообіцяв Великобританії "дуже велику" торгову угоду після Brexit.

"Ми збираємося укласти дуже велику торговельну угоду - більшу, ніж коли-небудь з Британією", - зазначив президент США.

Джонсон заявив, що торговельні переговори з США будуть жорсткими, але зазначив, що на американському ринку є величезні можливості для бізнесу Британії.

Зазначимо, Джонсон неодноразово наполягав на виході Британії з ЄС 31 жовтня - з угодою або без неї, але 19 жовтня відправив до Брюсселя два листи з проханням відстрочити Brexit. У першому він попросив відстрочку, але не підписав його, а в другому назвав відстрочення виходу з ЄС помилкою.

Також РБК-Україна писало, що 28 жовтня ЄС погодився продовжити строк дії Brexit до 31 січня 2020 року. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що Великобританія може вийти з ЄС до цього терміну, якщо угода про вихід буде схвалена парламентом. Також він зазначив, що це буде остання відстрочка.