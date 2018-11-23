Британия согласилась на требования Испании по Гибралтару

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Мадрид хочет от Лондона публичного обнародования этих письменных обещаний

Великобритания дала согласие на требование Испании, чтобы в контексте Brexit при урегулировании вопросов, связанных с Гибралтаром, требовалось согласие испанской стороны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР со ссылкой на госсекретаря Испании по делам ЕС Луиса Марко Агириано.

Также Агириано заявил, что пока не может объявить об отказе Испании задействовать право вето по соглашению ЕС и Великобритании по Brexit. Он говорит, что Испании нужны еще и письменные обещания Британии.

"У нас (у Испании, ред.) есть обещание, обязательство от британского правительства, которое заявило. о готовности гарантировать: оно займется прояснением того, что мы от них требовали", - заявил он.

Испания, в частности, хочет, чтобы в документах о будущих отношениях ЕС и Великобритании было четко обозначено то, что любые решения по Гибралтару Лондон может принимать только в прямых переговорах с Мадридом. В настоящее время подобный пункт в документах, связанных с Brexit, отсутствует.

Отметим, премьер-министр Испании Педро Санчес ранее заявил, что позиции Испании и Великобритании после переговоров о Brexit значительно отличаются.

Ранее РБК-Украина писало, что вместе с декларацией о Brexit 27 лидеров Европейского союза в воскресенье, 25 ноября, намерены принять отдельное заявление относительно Гибралтара.