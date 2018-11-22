Вместе с Brexit Еврсоюз может принять заявление о Гибралтаре

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Лидеры ЕС намерены принять отдельное заявление по Гибралтару вместе с документом о Brexit

Вместе с декларацией о Brexit 27 лидеров Европейского союза (ЕС) в воскресенье, 25 ноября, намерены принять отдельное заявление относительно Гибралтара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает издание со ссылкой на дипломатов ЕС, лидеры Евросоюза в воскресенье постараются принять отдельное заявление вместе с документом о Brexit относительно охвата вопросов рыболовства, экологических стандартов и Гибралтара.

Ранее РБК-Украина писало, что Испания может не поддержать соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС из-за нерешенного вопроса Гибралтара.

Накануне министр иностранных дел Испании Хосе Боррель заявил, что Мадрид поддержит соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза, если стороны проведут отдельные переговоры по теме Гибралтара.

Отметим, испанская сторона выразила возмущение статьей 184 соглашения о Brexit, которая свидетельствует, что будут переговоры по определению будущих отношений между ЕС и Великобританией. Согласно дипломатическим источникам, Испания не знала об этой статье до среды, когда текст выдали всем 27 участникам ЕС. В то же время первый министр Гибралтара ранее был знаком с этой статьей.