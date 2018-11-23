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Испания не смогла договориться с Британией о Brexit

Новости » Политика    23.11.2018 - 10:57
Испания не смогла договориться с Британией о Brexit
Фото: Педро Санчес (gettyimages)

Санчес отметил, что его правительство всегда будет защищать интересы Испании

Позиции Испании и Великобритании после переговоров о Brexit значительно отличаются. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Санчеса.

Санчес отметил, что "после разговора с Терезой Мэй позиции Испании по-прежнему далеки".

"Мое правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если не будет изменений, мы заблокируем соглашение Brexit", - написал глава правительства Испании.

Испания не смогла договориться с Британией о BrexitОтметим, испанская сторона выразила возмущение статьей 184 соглашения о Brexit, которая свидетельствует, что будут переговоры по определению будущих отношений между ЕС и Великобританией. Согласно дипломатическим источникам, Испания не знала об этой статье до среды, когда текст выдали всем 27 участникам ЕС. В то же время первый министр Гибралтара ранее был знаком с этой статьей.

Ранее РБК-Украина писало, что вместе с декларацией о Brexit 27 лидеров Европейского союза в воскресенье, 25 ноября, намерены принять отдельное заявление относительно Гибралтара.

Также сообщалось, что Испания может не поддержать соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС из-за нерешенного вопроса Гибралтара.

Вместе с Brexit Еврсоюз может принять заявление о Гибралтаре ЕС и Британия согласовали проект декларации об отношениях после Brexit
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