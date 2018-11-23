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Британія погодилася на вимоги Іспанії по Гібралтару

Новини » Політика    23.11.2018 - 20:01
Британія погодилася на вимоги Іспанії по Гібралтару
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Мадрид хоче від Лондона публічного оприлюднення цих письмових обіцянок

Великобританія дала згоду на вимогу Іспанії, щоб в контексті Brexit при врегулюванні питань, пов'язаних з Гібралтаром, була потрібна згода іспанської сторони. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР з посиланням на держсекретаря Іспанії у справах ЄС Луїса Марко Агіріано.

Також Агіріано заявив, що поки не може оголосити про відмову Іспанії задіяти право вето щодо угоди ЄС і Великобританії по Brexit. Він каже, що Іспанії потрібні ще й письмові обіцянки Британії.

"У нас (у Іспанії, ред.) є обіцянка, зобов'язання від британського уряду, яке заявило. про готовність гарантувати: воно займеться проясненням того, що ми від них вимагали", - заявив він.

Іспанія, зокрема, хоче, щоб у документах про майбутні відносини ЄС і Великобританії було чітко позначено те, що будь-які рішення щодо Гібралтару Лондон може приймати тільки у прямих переговорах з Мадридом. В даний час подібний пункт у документах, пов'язаних з Brexit, відсутній.

Відзначимо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше заявив, що позиції Іспанії і Великобританії після переговорів про Brexit значно відрізняються.

Раніше РБК-Україна писало, що разом з декларацією про Brexit 27 лідерів Європейського союзу в неділю, 25 листопада, мають намір прийняти окрему заяву щодо Гібралтару.

Разом з Brexit Еврсоюз може прийняти заяву про Гібралтар ЄС і Британія погодили проект декларації про відносини після Brexit
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