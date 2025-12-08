Британія розширює програму для захисту підводної інфраструктури від загроз РФ

Велика Британія активізує роботу над програмою "Атлантичний бастіон", спрямованою на посилення підводної оборони на тлі зростання російської активності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Старший офіцер Королівської морської піхоти оприлюднив оновлені дані щодо програми, що стало реакцією на останні дії РФ, зокрема появу шпигунського судна "Янтарь" поблизу британських вод.

"Атлантичний бастіон", створений у рамках Стратегічного оборонного огляду, має об’єднати автономні системи, штучний інтелект, військові кораблі та безпілотники для моніторингу і захисту підводної інфраструктури.

Міністерство оборони Британії підкреслило, що проєкт є відповіддю на зростання активності російських підводних човнів і апаратів, включно з недавнім інцидентом із судном "Янтарь".

Цього року програма отримала близько 14 млн фунтів (близько 18,3 млн доларів - ред.) інвестицій від Міноборони та промислових партнерів, а її перші технології планують запустити вже наступного року.

Загалом у проєкті взяли участь 26 компаній з Великої Британії та Європи. Міністр оборони Джон Гілі відвідав військово-морську базу в Портсмуті, щоб ознайомитися з розробками, які можуть бути задіяні в межах "Атлантичного бастіону". Серед них - дистанційно керований безпілотний човен Rattler, експериментальний підводний дрон Excalibur та підводний планер SG-1 Fathom.

Міністр оборони Британії Джон Гілі наголосив, що загрози підводній інфраструктурі є реальними та критичними для країн Заходу. За словами речника Міноборони, програма інтегрує кораблі, субмарини, авіацію та дрони в єдину цифрову систему виявлення на основі акустичних технологій і штучного інтелекту.