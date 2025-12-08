ua en ru
Британия расширяет программу для защиты подводной инфраструктуры от угроз РФ

Великобритания, Понедельник 08 декабря 2025 12:40
Британия расширяет программу для защиты подводной инфраструктуры от угроз РФ Фото: министр обороны Британии Джон Гили
Автор: Наталья Кава

Великобритания активизирует работу над программой "Атлантический бастион", направленной на усиление подводной обороны на фоне роста российской активности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Старший офицер Королевской морской пехоты обнародовал обновленные данные по программе, что стало реакцией на последние действия РФ, в частности появление шпионского судна "Янтарь" вблизи британских вод.

"Атлантический бастион", созданный в рамках Стратегического оборонного обзора, должен объединить автономные системы, искусственный интеллект, военные корабли и беспилотники для мониторинга и защиты подводной инфраструктуры.

Министерство обороны Британии подчеркнуло, что проект является ответом на рост активности российских подводных лодок и аппаратов, включая недавний инцидент с судном "Янтарь".

В этом году программа получила около 14 млн фунтов (около 18,3 млн долларов - ред.) инвестиций от Минобороны и промышленных партнеров, а ее первые технологии планируют запустить уже в следующем году.

Всего в проекте приняли участие 26 компаний из Великобритании и Европы. Министр обороны Джон Гили посетил военно-морскую базу в Портсмуте, чтобы ознакомиться с разработками, которые могут быть задействованы в рамках "Атлантического бастиона". Среди них - дистанционно управляемая беспилотная лодка Rattler, экспериментальный подводный дрон Excalibur и подводный планер SG-1 Fathom.

Министр обороны Великобритании Джон Гили отметил, что угрозы подводной инфраструктуре являются реальными и критическими для стран Запада. По словам представителя Минобороны, программа интегрирует корабли, субмарины, авиацию и дроны в единую цифровую систему обнаружения на основе акустических технологий и искусственного интеллекта.

Что предшествовало

Стоит напомнить, что в октябре прошлого года в Ла-Манш зашло российское судно с опасным грузом, которое тогда назвали "плавучей бомбой".

А в начале года Великобритания снова зафиксировала активность РФ в проливе, заметив там российский разведывательный корабль.

А уже в ноябре Гили заявил, что у берегов Шотландии находится еще одно российское судно, которое, вероятно, собирает данные о подводной инфраструктуре, и за ним ведется наблюдение.

