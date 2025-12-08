Британия расширяет программу для защиты подводной инфраструктуры от угроз РФ

Великобритания активизирует работу над программой "Атлантический бастион", направленной на усиление подводной обороны на фоне роста российской активности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Старший офицер Королевской морской пехоты обнародовал обновленные данные по программе, что стало реакцией на последние действия РФ, в частности появление шпионского судна "Янтарь" вблизи британских вод.

"Атлантический бастион", созданный в рамках Стратегического оборонного обзора, должен объединить автономные системы, искусственный интеллект, военные корабли и беспилотники для мониторинга и защиты подводной инфраструктуры.

Министерство обороны Британии подчеркнуло, что проект является ответом на рост активности российских подводных лодок и аппаратов, включая недавний инцидент с судном "Янтарь".

В этом году программа получила около 14 млн фунтов (около 18,3 млн долларов - ред.) инвестиций от Минобороны и промышленных партнеров, а ее первые технологии планируют запустить уже в следующем году.

Всего в проекте приняли участие 26 компаний из Великобритании и Европы. Министр обороны Джон Гили посетил военно-морскую базу в Портсмуте, чтобы ознакомиться с разработками, которые могут быть задействованы в рамках "Атлантического бастиона". Среди них - дистанционно управляемая беспилотная лодка Rattler, экспериментальный подводный дрон Excalibur и подводный планер SG-1 Fathom.

Министр обороны Великобритании Джон Гили отметил, что угрозы подводной инфраструктуре являются реальными и критическими для стран Запада. По словам представителя Минобороны, программа интегрирует корабли, субмарины, авиацию и дроны в единую цифровую систему обнаружения на основе акустических технологий и искусственного интеллекта.