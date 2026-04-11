Британія повертає стратегії "Холодної війни": країну готують до масштабного конфлікту

Велика Британія розробляє оновлену версію масштабного плану підготовки всієї країни до можливого переходу у стан війни. Стратегія охопить усі сфери - від військових та поліції до лікарень і промислових підприємств.

Про це заявив головнокомандувач збройних сил Великої Британії, головний маршал авіації сер Річард Найтон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Суть нової стратегії

За словами Найтона, оновлена версія так званої "Урядової військової книги" базуватиметься на уроках Холодної війни, але з урахуванням сучасного контексту, інфраструктури та стану суспільства.

План передбачає готовність не лише армії, а й цивільного сектору до масштабних конфліктів.

Окрему увагу приділять стійкості критичної інфраструктури - електростанцій та водопостачання. Їх мають модернізувати з розрахунком на можливі дії супротивника в умовах війни, а не лише для захисту від стихійних лих чи гібридних загроз.

Готовність до протидії РФ

Начальник штабу оборони також підкреслив готовність Британії до рішучих дій проти "тіньового флоту" Росії. Він зазначив, що сама інформація про наміри Лондона атакувати підсанкційні танкери вже змушує Москву змінювати маршрути.

"Ми маємо готуватися до масштабних конфліктів. Це вимагає від нас самоосвіти та допомоги населенню у розумінні цих загроз, а також того, що вони можуть зробити для підтримки нації", - наголосив сер Річард Найтон.

Також головнокомандувач додав, що Міністерство оборони очікує на швидше виділення коштів від казначейства для реалізації 10-річного інвестиційного плану.

"Я хочу мати план інвестицій в оборону, який буде належним чином профінансований і забезпечить нам те, чого ми хочемо", - підкреслив Найтон