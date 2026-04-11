Главная » Новости » В мире

Британия возвращает стратегии "Холодной войны": страну готовят к масштабному конфликту

21:40 11.04.2026 Сб
Кому именно готовиться к масштабному конфликту и выдержит ли удар инфраструктура?
aimg Сергей Козачук
Британия возвращает стратегии "Холодной войны": страну готовят к масштабному конфликту Фото: Британия готовится к масштабному конфликту (Getty Images)

Великобритания разрабатывает обновленную версию масштабного плана подготовки всей страны к возможному переходу в состояние войны. Стратегия охватит все сферы - от военных и полиции до больниц и промышленных предприятий.

Об этом заявил главнокомандующий вооруженных сил Великобритании, главный маршал авиации сэр Ричард Найтон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Читайте также: В Министерстве обороны Великобритании ответили, боятся ли они мести Трампа из-за Ирана

Суть новой стратегии

По словам Найтона, обновленная версия так называемой "Правительственной военной книги" будет базироваться на уроках Холодной войны, но с учетом современного контекста, инфраструктуры и состояния общества.

План предусматривает готовность не только армии, но и гражданского сектора к масштабным конфликтам.

Особое внимание уделят устойчивости критической инфраструктуры - электростанций и водоснабжения. Их должны модернизировать с расчетом на возможные действия противника в условиях войны, а не только для защиты от стихийных бедствий или гибридных угроз.

Готовность к противодействию РФ

Начальник штаба обороны также подчеркнул готовность Британии к решительным действиям против "теневого флота" России. Он отметил, что сама информация о намерениях Лондона атаковать подсанкционные танкеры уже заставляет Москву менять маршруты.

"Мы должны готовиться к масштабным конфликтам. Это требует от нас самообразования и помощи населению в понимании этих угроз, а также того, что они могут сделать для поддержки нации", - подчеркнул сэр Ричард Найтон.

Также главнокомандующий добавил, что Министерство обороны ожидает более быстрого выделения средств от казначейства для реализации 10-летнего инвестиционного плана.

"Я хочу иметь план инвестиций в оборону, который будет должным образом профинансирован и обеспечит нам то, чего мы хотим", - подчеркнул Найтон

Ситуация в оборонном секторе Британии

Напомним, недавно министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон не боится "возмездия" со стороны Дональда Трампа из-за разногласий в позициях по войне в Иране. Он подчеркнул, что Великобритания остается ключевым партнером США и планирует резко увеличить инвестиции в собственную армию.

Ранее стало известно, что британские спецслужбы разоблачили тайную операцию РФ в Атлантике. Российские подводные лодки пытались подойти к критически важным кабелям и трубопроводам, после чего Лондон публично предупредил Кремль о серьезных последствиях.

Также РБК-Украина писало о том, почему Королевский флот до сих пор не захватил ни одного российского танкера из "теневого флота" в Ла-Манше. Несмотря на готовность спецназовцев, проведению операций мешают юридические нюансы международного права.

Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой