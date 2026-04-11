У Міністерстві оборони Великої Британії відповіли, чи бояться вони помсти Трампа через Іран

Велика Британія не боїться "відплати" з боку президента США Дональда Трампа через свою позицію щодо війни в Ірані. Лондон залишається ключовим партнером Вашингтона та готується до різкого збільшення інвестицій у власну армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Джона Гілі каналу SkyNews .

Під час Лондонської оборонної конференції журналістка запитала у міністра про намір Трампа "провести інспекцію" на тему: хто і як із союзників США допоміг у протистоянні з Іраном. Оскільки Велика Британія не дуже "рвалась у бій", то, на думку представниці SkyNews, слід очікувати на помсту з боку американського президента.

Проте Гілі відповів, що не погоджується з таким підходом до питання союзництва. Крім того, він послався на слова самого Трампа, щодо зусиль Європи по допомозі Україні.

"По-перше, це цілком узгоджується з тим, що говорив президент Трамп, а саме, що Штати хочуть бачити, як кожен член НАТО активізується та робить більше в НАТО щодо України в плані оборонних витрат. А по-друге, наші дії на підтримку й наших сил і сил союзників у деяких операціях США по іранських ракетних об'єктах були важливою частиною того, щоб цей конфлікт дійшов до припинення вогню", - сказав Гілі.

Також міністр оборони не хвилюється через теоретичне виведення сил США з військових баз у Великій Британії чи з острова Дієго-Гарсія (заморська Британська територія в Індійському океані). Гілі сказав, що Британія сама посилює там свою військову присутність.

Крім того, він нагадав, що наразі понад 1000 британських військових захищають інтереси союзників у цьому регіоні. Міністр впевнений, що наявність американських баз у Британії - це взаємна вигода.

"Я завжди виступаю за принцип наших союзів, принцип, на якому НАТО базується, що жодна нація, якою б сильною вона не була, не може бути зміцнена, якщо вона не працює разом із союзниками та у співпраці", - підкреслив очільник Міноборони.

Стосунки НАТО та США: хто є головним?

Попри всі чутки про тертя з Трампом, Гілі називає Штати найважливішим партнером. Військові відносини між Вашингтоном та Лондоном залишаються найглибшими у світі, так само як і для всього Альянсу

"Безумовно, наші військові та безпекові відносини глибші, ніж з будь-яким іншим союзником. Я б сказав, що це наш найважливіший союзник у рамках НАТО, та Альянсу загалом", - зазначив чиновник.

Водночас Гілі додав: Європа має брати на себе більше відповідальності, а Велика Британія претендує на роль лідера в цьому процесі.

Рекордний оборонний бюджет: 2,6% ВВП

Також Гілі проінформував, що Британія збирається витрачати на армію більше грошей. Вже наступного року країна досягне показника витрат на НАТО у 2,6% ВВП. Гілі назвав це "складними рішеннями", але необхідними.

"Оборона - наш перший обов'язок. Громадськість знає, що ми живемо в епоху нових загроз, а це вимагає нових інвестицій. Я хочу переконатися, що це стосується зміцнення та трансформації наших збройних сил, а також зростання нашої економіки та створення нових робочих місць", - заявив Гілі.