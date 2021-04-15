Британия попрощается с принцем Филиппом в субботу. Что нужно знать о церемонии
Букингемский дворец опубликовал список членов королевской семьи, которые будут присутствовать на похоронах супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского. В списке 30 персон.
Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
Отмечается, что число участников похорон пришлось ограничить из-за пандемии коронавируса. Помимо королевы Елизаветы II и их с принцем Филиппом четверых детей вместе с мужьями и женами присутствовать на церемонии будут восемь внуков с мужьями и женами, а также племянники королевы - леди Сара Шатто с супругом и граф Сноуден.
Похороны также посетит принц Гарри, который недавно прилетел из США. Его супруга Меган Маркл не смогла приехать из-за беременности.
"Во время службы небольшой хор из четырех человек исполнит музыкальные фрагменты, выбранные герцогом Эдинбургским", - говорится в сообщении.
Участники церемонии будут соблюдать нормы социального дистанцирования. Службе в часовне будет предшествовать похоронная процессия: за гробом пойдут все четверо детей принца Филиппа, а также его внуки принцы Уильям и Гарри. Государственный гимн прозвучит, когда гроб с телом герцога прибудет в монастырь.
Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Церемония захоронения супруга королевы Елизаветы II состоится 17 апреля в Виндзоре, небольшом городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских монархов.
Напомним, в Британии объявлен национальный траур в связи с кончиной мужа Елизаветы II принца Филлипа. Королевская семья будет скорбеть 30 дней.
Как писало РБК-Украина, что середине февраля принц Филипп был госпитализирован в рамках "меры предосторожности". Однако в марте ему сделали операцию на сердце, после чего 16 марта его выписали из больницы.