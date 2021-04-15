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Британия попрощается с принцем Филиппом в субботу. Что нужно знать о церемонии

Новина українською → Лондон, Четверг 15 апреля 2021 23:56
Британия попрощается с принцем Филиппом в субботу. Что нужно знать о церемонии Фото: Члены британской королевской семьи на церемониальной процессии на похоронах королевы-матери 5 апреля 2002 года (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Букингемский дворец опубликовал список членов королевской семьи, которые будут присутствовать на похоронах супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского. В списке 30 персон.

Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Отмечается, что число участников похорон пришлось ограничить из-за пандемии коронавируса. Помимо королевы Елизаветы II и их с принцем Филиппом четверых детей вместе с мужьями и женами присутствовать на церемонии будут восемь внуков с мужьями и женами, а также племянники королевы - леди Сара Шатто с супругом и граф Сноуден.

Похороны также посетит принц Гарри, который недавно прилетел из США. Его супруга Меган Маркл не смогла приехать из-за беременности.

"Во время службы небольшой хор из четырех человек исполнит музыкальные фрагменты, выбранные герцогом Эдинбургским", - говорится в сообщении.

Участники церемонии будут соблюдать нормы социального дистанцирования. Службе в часовне будет предшествовать похоронная процессия: за гробом пойдут все четверо детей принца Филиппа, а также его внуки принцы Уильям и Гарри. Государственный гимн прозвучит, когда гроб с телом герцога прибудет в монастырь.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Церемония захоронения супруга королевы Елизаветы II состоится 17 апреля в Виндзоре, небольшом городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских монархов.

Напомним, в Британии объявлен национальный траур в связи с кончиной мужа Елизаветы II принца Филлипа. Королевская семья будет скорбеть 30 дней.

Как писало РБК-Украина, что середине февраля принц Филипп был госпитализирован в рамках "меры предосторожности". Однако в марте ему сделали операцию на сердце, после чего 16 марта его выписали из больницы.

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