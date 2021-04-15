Британія попрощається з принцом Філіпом в суботу. Що потрібно знати про церемонію
Букінгемський палац опублікував перелік членів королівської сім'ї, які будуть присутні на похоронах чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II принца Філіпа, герцога Единбурзького. У переліку 30 персон.
Про це повідомила прес-служба Букінгемського палацу.
Відзначається, що число учасників похорону довелося обмежити через пандемію коронавірусу. Крім королеви Єлизавети II і їх з принцом Філіпом чотирьох дітей разом з чоловіками і дружинами присутнім на церемонії будуть вісім онуків з чоловіками і дружинами, а також племінники королеви - леді Сара Шатто з чоловіком і граф Сноуден.
Похорон також відвідає принц Гаррі, який нещодавно прилетів з США. Його дружина Меган Маркл не змогла приїхати через вагітність.
"Під час служби невеликий хор з чотирьох чоловік виконає музичні фрагменти, обрані герцогом Единбурзьким", - йдеться в повідомленні.
Учасники церемонії будуть дотримуватися норм соціального дистанціювання. Службі у каплиці буде передувати похоронна процесія: за труною підуть всі четверо дітей принца Філіпа, а також його внуки принци Вільям і Гаррі. Державний гімн прозвучить, коли труну з тілом герцога прибуде в монастир.
Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання чоловіка королеви Єлизавети II відбудеться 17 квітня в Віндзорі, невеликому місті в 35 км від Лондона, де знаходиться літня резиденція англійських монархів ..
Нагадаємо, в Британії оголошений національний траур у зв'язку з кончиною чоловіка Єлизавети II принца Філіпа. Королівська родина буде сумувати 30 днів.
Як писало РБК-Україна, що середині лютого принц Філіп був госпіталізований в рамках "запобіжні заходи". Однак в березні йому зробили операцію на серці, після чого 16 березня його виписали з лікарні.