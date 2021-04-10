В Букингемском дворце назвали дату погребения принца Филиппа

Церемония захоронения супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа состоится 17 апреля. Мероприятие в соответствии с пожеланием покойного будет "церемониальными королевскими похоронами", а не государственными.

Об этом пишут "Радио Свобода" и ВBC , ссылаясь на Букингемский дворец.

Указано, что церемония пройдет в Виндзоре, небольшом городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских монархов.

Она начнется в 15:00 по местному времени в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, церемонию будут транслировать по телевидению. Похороны адаптируют под санитарные требования, введенные в связи с пандемией COVID-19.

Отмечается, что точный список участников мероприятия опубликуют чуть позже. Однако известно, что на нем будут присутствовать дети и внуки принца Филиппа. Принц Гарри прибудет на похороны из США, а его супруга Меган Маркл по совету врача воздержится от поездки в связи с беременностью.

Члены королевской семьи по очереди должны будут проститься с Филиппом, после этого отдельно от остальных это сделает его супруга. После церемонии принца похоронят в королевском склепе часовни Святого Георгия.

Отметим, в Букингемском дворце попросили подданных не отправлять цветы и другие памятные подарки в королевские резиденции, а вместо этого сделать небольшие пожертвования в благотворительных целях. Кроме того, на сайте дворца доступна онлайн-книга, где можно выразить соболезнования и оставить пожертвование.