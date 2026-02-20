Британія пообіцяла Україні величезну військову допомогу: про яку суму йде мова

За його словами, Лондон і надалі підтримуватиме Україну разом із партнерами по НАТО та країнами групи E5. Велика Британія також продовжить передавати технології й бойовий досвід, отриманий під час війни.

"Велика Британія зобов’язалась понад 13 мільярдами фунтів стерлінгів на військову підтримку України. І ми продовжуватимемо ділитися технологіями та досвідом, отриманими на полі бою", - зазначив Поллард.

Зокрема, в Британії вже розгорнуто масове виробництво перехоплювачів Octopus, призначених для боротьби з ірансько-російськими дронами, що атакують українську інфраструктуру.

Поллард додав, що співробітництво демонструє запуск ініціативи LEAP, яка передбачає створення спільних автономних безпілотників як дешевшої альтернативи дорогим системам протиповітряної оборони.

При цьому нові проєкти спиратимуться на технологічні рішення, випробувані в умовах війни в Україні, а саме практичні кроки, а не декларації, мають стримувати російську агресію.

Він також наголосив, що підтримка України залишається незмінною напередодні чергової річниці повномасштабного вторгнення Росії. За його оцінкою, Москва не досягла поставлених цілей, тоді як Альянс став сильнішим і більш згуртованим.

"Наша підтримка України непохитна. Наступного тижня ми відзначимо сумну річницю, оскільки повномасштабне вторгнення в Україну вступає у свій п'ятий рік. Путін думав, що він виграє цю війну за три дні. Він помилявся. Тепер він зіткнувся з сильнішим, більш єдиним і більшим НАТО, і Україна продовжує боротися з величезною мужністю", - додав він.